Cristhian Enamorado, padre y hondureño que murió tras accidente en Charlotte

Como un padre y esposo amoroso será recordado el hondureño Cristhian Enamorado, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Charlotte, Estados Unidos

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 12:45
Con dolor y pesar, familiares y esposa dan a conocer el fallecimiento de Cristhian Enamorado, hondureño originario de Santa Bárbara, tras sufrir un trágico accidente de tránsito ocurrido en Charlotte, Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
Cristhian Enamorado era de la comunidad de Los Guineos, aldea El Zapote, Santa Bárbara, quien hoy lamentan su muerte tras un fatal accidente la noche del jueves 12 de febrero

 Foto: Redes sociales
El accidente tuvo lugar en Chester, Carolina del Norte, cuando Cristhian regresaba de su jornada laboral acompañado de su esposa y su hermano.

 Foto: Redes sociales
Ambos sobrevivieron y están estable, pero Cristhian fue trasladado con vida a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció horas después, alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes 13 de febrero, a causa de la gravedad de sus heridas.

 Foto: Redes sociales
El joven, originario del sector Los Guineos, deja atrás a su esposa y a una bebé de apenas tres meses.

Foto: Redes sociales
A través de redes sociales, su esposa expresó el profundo vacío que deja su partida.

 Foto: Redes sociales
“Muchos saben el amor que nos teníamos, ocho años juntos y me dejas una bebé de tres meses que era la luz de tus ojos. Lograste conocerla y me di cuenta del gran papá que eras”, mencionó.

 Foto: Redes sociales
Vecinos y amigos recuerdan a Cristhian como un muchacho trabajador, respetuoso y siempre dispuesto a ayudar.

 Foto: Redes sociales
Familiares de Cristhian solicitan la colaboración de la ciudadanía para costear la repatriación de su cuerpo a Honduras, debido a los altos costos que implica trasladar restos desde Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
“Que Dios les multiplique”, manifestaron sus familiares, agradeciendo cualquier apoyo económico o la difusión de la información.

 Foto: Redes sociales
