Edmundo Orellana: "Asfura puede nombrar hasta a acusados de corrupción"

El exfiscal general afirma que el presidente puede designar a cualquier persona, incluso acusada de corrupción, si mantiene sus derechos políticos vigentes

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 17:03
Entre los últimos nombramientos realizados por Asfura destaca Beatriz Valle, quien fue juramentada como directora residente de la junta directiva de Hondutel.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, manifestó que los nombramientos realizados por el presidente Nasry Asfura son legales mientras los funcionarios designados no tengan suspendidos sus derechos políticos.

Según Orellana, la decisión del Congreso Nacional (CN) de Honduras de no limitar esos derechos permite al mandatario nombrar incluso a personas que han sido acusadas de corrupción.

"El presidente puede nombrar a quien quiera, incluso a personas acusadas de corrupción, ya que el Congreso decidió no suspender sus derechos políticos", publicó el exfuncionario a través de su cuenta oficial de X.

Estos son los nuevos funcionarios que se integran al gabinete de Nasry Asfura

El exfuncionario sostuvo que, en caso de que se produzcan abusos o desvíos en la administración pública, corresponderá a la oposición presentar las denuncias respectivas.

Finalmente, añadió que la evaluación de la gestión gubernamental recaerá finalmente en el electorado. “El triunfo o el fracaso lo juzga el voto popular”, expresó.

Las declaraciones surgen en medio del debate político generado por los recientes nombramientos en el Ejecutivo, cuestionados por distintos sectores.

Aún faltan nombramientos en algunas direcciones, según la designada María Antonieta Mejía

Reinaldo Antonio Sánchez también fue juramentado como el nuevo titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Fernando Antonio Fortín Macías asumió el cargo de subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior; Mariano Torres Flores como secretario general de Desarrollo Económico; y Carlos Josiel Hernández como gerente administrativo de esa misma dependencia gubernamental.

