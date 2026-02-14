Edmundo Orellana: "Asfura puede nombrar hasta a acusados de corrupción"

Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, manifestó que los nombramientos realizados por el presidente Nasry Asfura son legales mientras los funcionarios designados no tengan suspendidos sus derechos políticos.

Según Orellana, la decisión del Congreso Nacional (CN) de Honduras de no limitar esos derechos permite al mandatario nombrar incluso a personas que han sido acusadas de corrupción.

"El presidente puede nombrar a quien quiera, incluso a personas acusadas de corrupción, ya que el Congreso decidió no suspender sus derechos políticos", publicó el exfuncionario a través de su cuenta oficial de X.