Edmundo Orellana: "Asfura puede nombrar hasta a acusados de corrupción"

Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, manifestó que los nombramientos realizados por el presidente Nasry Asfura son legales mientras los funcionarios designados no tengan suspendidos sus derechos políticos.
Según Orellana, la decisión del Congreso Nacional (CN) de Honduras de no limitar esos derechos permite al mandatario nombrar incluso a personas que han sido acusadas de corrupción.
"El presidente puede nombrar a quien quiera, incluso a personas acusadas de corrupción, ya que el Congreso decidió no suspender sus derechos políticos", publicó el exfuncionario a través de su cuenta oficial de X.
El exfuncionario sostuvo que, en caso de que se produzcan abusos o desvíos en la administración pública, corresponderá a la oposición presentar las denuncias respectivas.
Finalmente, añadió que la evaluación de la gestión gubernamental recaerá finalmente en el electorado. “El triunfo o el fracaso lo juzga el voto popular”, expresó.
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) February 14, 2026
Las declaraciones surgen en medio del debate político generado por los recientes nombramientos en el Ejecutivo, cuestionados por distintos sectores.
Entre los últimos nombramientos realizados por Asfura destaca Beatriz Valle, quien fue juramentada como directora residente de la junta directiva de Hondutel.
Reinaldo Antonio Sánchez también fue juramentado como el nuevo titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Fernando Antonio Fortín Macías asumió el cargo de subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior; Mariano Torres Flores como secretario general de Desarrollo Económico; y Carlos Josiel Hernández como gerente administrativo de esa misma dependencia gubernamental.