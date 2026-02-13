Aún faltan nombramientos en algunas direcciones, según la designada María Antonieta Mejía

Tegucigalpa, Honduras.- El gabinete de gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah está casi completo y aún faltan nombramientos en algunas direcciones. La información fue confirmada por María Antonieta Mejía, designada presidencial, al ser consultada sobre los cargos pendientes en distintas instituciones del Estado. "Con los nombramientos de funcionarios en el gabinete vamos avanzando despacio, pero con buena letra. Allí vamos viendo la meritocracia, la habilidad y la competencia que tiene cada una de las personas para pertenecer al gobierno de Nasry Asfura", dijo. "Así que estamos en la parte final de las juramentaciones para empezar a trabajar y sacar la radiografía de cómo se encuentran las instituciones”, agregó.

De forma concreta, se le preguntó qué falta por nombrar. A lo que respondió: “Algunas direcciones no más. Las secretarías de Estado ya están todas y ya se pueden operar y estamos esperando el Decreto de Ley de Emergencia Fiscal, que se va a introducir a la cámara legislativa para un tema de reducción del aparato estatal”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE “Con ese decreto aprobado, viene una sanación del Estado para hacerlo más efectivo, más propositivo, más eficiente y se le puedan brindar servicios de calidad que presta el Estado a la ciudadanía”, detalló. Sobre la reducción de entidades gubernamentales, Mejía detalló que actualmente existen 25 Secretarías de Estado y que la cifra bajaría a entre 15 y 18, tal como lo establece la Ley de Administración Pública. Añadió que se realizan “las observaciones del caso” y que trabajarán en la reducción para “eficientar el Estado”.

"Eso se va a dar conforme el decreto sea aprobado. (Esa es) la idea que se tiene como Poder Ejecutivo; no obstante, cuando se turna a comisión, sufre algunas modificaciones", comentó. "Hay que decir que aquella segregación que se había hecho de secretarías de Estado para extraer las funciones va a retornar a la misma, evitando la duplicidad", enfatizó. Sobre la demanda de empleo para las bases del Partido Nacional, envió un mensaje claro: “La base del Partido ya sabe que va a haber empleo, sobre todo que no somos Libertad y Refundación (Libre); nosotros sí lo vamos a hacer todo en el marco de la legalidad para evitar demandas futuras que laceren los intereses del pueblo hondureño". Y añadió: "Y no darle mayor conducción a estas demandas porque al final los que son castigados son el pueblo hondureño, porque no podemos producir más inversión pública cuando los impuestos solo se utilizan para cubrir demandas”.