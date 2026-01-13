Toma de posesión de Nasry Asfura no contará con presidentes ni invitados internacionales

Tegucigalpa, Honduras.- La toma de posesión de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, no contará con la presencia de presidentes ni invitados internacionales, como ha ocurrido en otras ocasiones. Según ha determinado el nuevo jefe de Estado, su investidura solo contará con misiones diplomáticas acreditadas en el país y los 128 diputados al Congreso Nacional (CN), en virtud que el evento será en este poder del Estado.

La información fue confirmada por la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien detalló que Asfura regresará a Honduras el 20 de enero proveniente de Israel. “Él ha dicho que no conocemos cómo dejan las finanzas públicas y la transición puede ser algo bastante ostentoso, mejor ha tenido la responsabilidad de tener un traspaso de mando austero y en ese sentido quiere hacer su evento en el Congreso y que no represente ningún costo alguno”, inició diciendo Mejía en RCV. La aún diputada explicó que la decisión se basa en austeridad y seguridad, ya que simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) pueden causar caos el 27 de enero. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Será con las representaciones diplomáticas que están adscritas al país. Sabemos que el presidente electo en su momento tomará a bien hacer llamadas a presidentes y explicarles que por la naturaleza de cómo se dieron las cosas y no aceptar los resultados, estamos cubriéndonos en cuanto a seguridad y evitar riesgo de algunos personajes que pudieran asistir”.