Las 10 primeras decisiones de Nasry Asfura al asumir el gobierno el 27 de enero

9. Petición al Congreso: Este 8 de enero anunció que enviará un decreto ejecutivo al Congreso Nacional relacionado al tema de salud: “Uno de los primeros decretos que voy a pedir es el tratamiento en tema de salud por la mora quirúrgica y esperando que haya apoyo. Le voy a pedir al Congreso el tema de las políticas públicas y ese decreto me va a dar la facilidad el tema de compras o distribución de medicinas cerca del paciente”, sostuvo.