Las 10 primeras decisiones de Nasry Asfura al asumir el gobierno el 27 de enero

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, iniciará su mandato el 27 de enero y estas son las primeras 10 decisiones al comenzar con su gobierno el cual concluirá el 26 de enero del 2030.
1. Toma de posesión: Asfura Zablah detalló que su investidura será en el Congreso Nacional en un acto rápido porque luego se irá a Casa Presidencial a comenzar a trabajar.
2. Estado de excepción: El presidente electo declaró el 26 de diciembre a CNN que no seguirá esta medida de seguridad. “Cada quien tiene su estilo de gobernar y el estado de excepción no puede seguir, hay que seguir creyendo en nuestras instituciones”, adelantó.
3. Relaciones con Israel: El presidente electo ha planificado un viaje a Israel para volver a retomar las relaciones al mismo nivel diplomático ya que Honduras retiró su embajador en 2025. Nasry Asfura nombrará un nuevo embajador y firmará nuevos acuerdos de cooperación.
4. Taiwán: El 6 de enero en el programa Frente a Frente, la designada presidencial María Antonieta Mejía adelantó que el presidente electo restablecerá relaciones con Taiwán. Sin embargo, queda la duda con China ya que el gobierno chino pide que al tener relaciones con ellos, no se reconozca a Taiwán.
5. Eliminación de instituciones: Diversas instituciones serán eliminadas y algunas cambiarán de nombre como Condepor, Secretaría de Planificación Estratégica, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Programa Red Solidaria, Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas y Convivienda o el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos.
6. Gabinete de gobierno: Su gabinete de gobierno está casi confirmado y entre ellos estará Mireya Agüero de Corrales como canciller de Honduras. Además, podría sumarse Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE).
7. Revisión de contratos: Una de las primeras cosas será la revisión de contratos, licitaciones y otros documentos que el actual gobierno haya firmado luego de las elecciones generales. “Solicitamos de la manera más respetuosa que, durante este período de transición, se abstengan de comprometer, autorizar o desembolsar fondos destinados a nuevas licitaciones, firmas de contratos o concesiones y anticipos de proyectos nuevos”, estableció en un comunicado el 3 de enero.
8. Relación con empresarios: De las primeras decisiones será conformar un equipo que tenga acercamiento constante con el sector privado, en virtud que el actual gobierno conformó mesas de trabajas, pero estas no llegaron a funcionar. Asfura dijo que los empresarios serán unos aliados para él.
9. Petición al Congreso: Este 8 de enero anunció que enviará un decreto ejecutivo al Congreso Nacional relacionado al tema de salud: “Uno de los primeros decretos que voy a pedir es el tratamiento en tema de salud por la mora quirúrgica y esperando que haya apoyo. Le voy a pedir al Congreso el tema de las políticas públicas y ese decreto me va a dar la facilidad el tema de compras o distribución de medicinas cerca del paciente”, sostuvo.
10. Relación con EE UU: Nasry Asfura buscará reforzar la relación con Estados Unidos a quien ha catalogado como el mayor socio comercial y por lo cual se debe cuidar esa relación, adelantando que abogará por la continuación del TPS para los hondureños.