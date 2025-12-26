Nasry Asfura no realizará toma de posesión en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

María Antonieta Mejía , designada presidencial electa, adelantó que el acto protocolario donde Asfura será juramentado y recibirá la banda presidencial se realizará en otro lugar por confirmar.

Tegucigalpa, Honduras.- Como ha sido una costumbre de años, las tomas de posesión presidencial se han realizado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa , pero el 27 de enero de 2026 no será así con Nasry Asfura.

La actual diputada argumentó que “Papi a la Orden” no quiere destinar fondos públicos para la organización de la toma en el recinto capitalino, por el contrario, organizarán un evento “simbólico”.

“Sabemos que el pueblo hondureño quiere celebrar con el nuevo presidente y sabemos que esa es una deuda que va a tener nuestro presidente. No es una persona que le gusten los eventos protocolarios donde incluya recurso económico y sabiendo que las arcas del Estado no sé sabe cómo se van a manejar”, inició diciendo la designada en RCV.

Agregó que “él prefiere de abstenerse de tener un evento que va a tener mucho presupuesto pudiendo reorientarlo a otro tipo de actividad que le beneficie al pueblo hondureño”.

A su vez, declaró que Nasry Asfura recorrerá el país para darle gracias a quienes votaron por él. “Va recorrer a nivel nacional dándole el agradecimiento a cada uno de los departamentos donde él fue favorecido y también en los que no fue favorecido, pero que marcó la diferencia de la brecha entre uno y el otro”.