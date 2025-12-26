  1. Inicio
Nasry Asfura no realizará toma de posesión en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía indicó que la toma de posesión se realizará en otro lugar y explicó las razones

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 15:08
Nasry Asfura fue declarado ganador de las elecciones generales el 24 de diciembre.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Como ha sido una costumbre de años, las tomas de posesión presidencial se han realizado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, pero el 27 de enero de 2026 no será así con Nasry Asfura.

María Antonieta Mejía, designada presidencial electa, adelantó que el acto protocolario donde Asfura será juramentado y recibirá la banda presidencial se realizará en otro lugar por confirmar.

Nacionalistas denuncian que Libre vaciará cuentas del Estado; analistas dicen que es para pagar deudas

La actual diputada argumentó que “Papi a la Orden” no quiere destinar fondos públicos para la organización de la toma en el recinto capitalino, por el contrario, organizarán un evento “simbólico”.

“Sabemos que el pueblo hondureño quiere celebrar con el nuevo presidente y sabemos que esa es una deuda que va a tener nuestro presidente. No es una persona que le gusten los eventos protocolarios donde incluya recurso económico y sabiendo que las arcas del Estado no sé sabe cómo se van a manejar”, inició diciendo la designada en RCV.

Agregó que “él prefiere de abstenerse de tener un evento que va a tener mucho presupuesto pudiendo reorientarlo a otro tipo de actividad que le beneficie al pueblo hondureño”.

A su vez, declaró que Nasry Asfura recorrerá el país para darle gracias a quienes votaron por él. “Va recorrer a nivel nacional dándole el agradecimiento a cada uno de los departamentos donde él fue favorecido y también en los que no fue favorecido, pero que marcó la diferencia de la brecha entre uno y el otro”.

¿Cuánto ganará Nasry Asfura como presidente de Honduras 2026-2030?

Finalmente estableció que “vamos a hacer un evento simbólico, nada ostentoso, pero vamos a celebrar siempre con el pueblo hondureño. Vienen decisiones importantes desde el primer día”.

Nasry Asfura fue declarado ganador de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 24 de diciembre, pese a que el escrutinio a nivel presidencial no ha concluido.

