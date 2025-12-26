Daniel Ortega y Murillo felicitan a Nasry Asfura y proponen avanzar hacia la unión centroamericana

San José, Nicaragua.- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y lo invitaron a fortalecer la integración centroamericana. "Hermano Presidente: Felicitamos por su medio a todo el querido pueblo de Honduras, cercano y fraternal en nuestra unión histórica", escribieron Ortega y Murillo en una carta enviada a Asfura.

La pareja presidencial nicaragüense abogó para que "estos tiempos difíciles nos permitan, desde el gran poder de Dios", reunirse "como pueblos de esta Centroamérica nuestra, en la búsqueda de las urgentes soluciones que las familias de cada país merecemos, porque todos queremos respeto, seguridad, trabajo, paz, y prosperidad con derechos". "La cercanía geográfica puede y debe traernos puntos de encuentro en estos caminos que debemos hacer de concordia y avances de nuestra hermandad y del bien común", continuaron. En ese sentido, Ortega y Murillo recordaron que el héroe de Honduras y América Central, general Francisco Morazán, luchó y murió por la Unión Centroamericana.