Estados Unidos inicia contacto con Nasry Asfura y busca ampliar lazos económicos con Honduras

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, tras sostener una llamada telefónica y confirmó su intención de ampliar lazos económicos

    La comunicación entre Marco Rubio y Nasry Asfura da pauta el inicio de una relación directa entre la administración estadounidense y el próximo gobierno hondureño.

     Foto: Cortesía
  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 11:13

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, nuevamente felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y reveló que sostuvieron una llamada.

"Me complace felicitar al presidente electo Nasry Asfura por su clara victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy", reveló Marco Rubio a través de un posteo en su cuenta de X.

Esto confirma que Asfura, ya como presidente electo, inició comunicación con Estados Unidos. Durante su campaña, a días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el presidente Donald Trump había dado su respaldo.

Según el secretario de Estado de Estados Unidos, "esperan fortalecer la sólida alianza con Honduras para beneficio de ambos países y de la región, incluyendo la expansión de los lazos económicos".

El pasado 24 de diciembre, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la declaratoria presidencial, Rubio posteó: "Estados Unidos felicita al presidente electo Nasry Asfura y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio".

Asfura fue declarado presidente electo con 1,479,822 votos (40.27%), mientras que Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, alcanzó 1,452,796 votos (39.53%), posicionándose con 27,026 votos de ventaja sobre su principal contrincante.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, mostró en dos ocasiones su apoyo a Nasry Asfura, del Partido Nacional, cuando aún era candidato.

En uno de sus posteos aseguró: "Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras".

Sin rodeos, Trump también hizo un llamado directo a los hondureños a votar por Asfura: "Vote por Tito Asfura para presidente".

Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

