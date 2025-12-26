Estados Unidos inicia contacto con Nasry Asfura y busca ampliar lazos económicos con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, nuevamente felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y reveló que sostuvieron una llamada. "Me complace felicitar al presidente electo Nasry Asfura por su clara victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy", reveló Marco Rubio a través de un posteo en su cuenta de X.

Esto confirma que Asfura, ya como presidente electo, inició comunicación con Estados Unidos. Durante su campaña, a días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el presidente Donald Trump había dado su respaldo. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, "esperan fortalecer la sólida alianza con Honduras para beneficio de ambos países y de la región, incluyendo la expansión de los lazos económicos".