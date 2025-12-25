Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, felicita a Nasry Asfura por su triunfo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, felicitó al nuevo mandatario electo de Honduras, Nasry Asfura, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter).

“Felicito al Presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión"; posteó Kast.

Luego resaltó los años de trabajo conjunto entre las dos naciones: "Chile y Honduras cumplen 160 años de relación diplomática que vamos a enriquecer y profundizar”.