Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, felicita a Nasry Asfura por su triunfo en Honduras

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Nasry Asfura por su reciente triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras y llamó a fortalecer los lazos diplomáticos

    A través de su cuenta en X, José Antonio Kast envió un mensaje de felicitación al nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 18:30

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, felicitó al nuevo mandatario electo de Honduras, Nasry Asfura, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter).

“Felicito al Presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión"; posteó Kast.

Luego resaltó los años de trabajo conjunto entre las dos naciones: "Chile y Honduras cumplen 160 años de relación diplomática que vamos a enriquecer y profundizar”.

Nasry Asfura tras ser declarado presidente: “Honduras, estoy preparado para gobernar; no te voy a fallar"

Nasry Asfura continúa recibiendo felicitaciones tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 24 de diciembre, que lo confirmó como el nuevo presidente de Honduras con una ventaja de 27,026 votos.

El nuevo mandatario, que asumirá en enero, obtuvo un total de 1,479,822 votos (40.27%), mientras que su mayor contrincante, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, alcanzó 1,452,796 votos (39.53%). Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), obtuvo 705,408 votos.

¿Con cuántos votos ganó las elecciones Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional?

Asfura tras conocer su triunfo, aseguró: “Honduras, estoy preparado para gobernar; no te voy a fallar".

En paralelo, José Antonio Kast fue electo como presidente de Chile con el 58,16% de los votos, equivalentes a 7,254,850 sufragios, frente al 41,84% de Jeannette Jara, que sumó 5,218,444 votos.

