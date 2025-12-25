Mandatarios que han felicitado a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras .- Nasry 'Tito' Asfura fue declarado virtual presidente electo de Honduras y las reacciones de la comunidad latinoamericana e internacional estuvieron marcadas por felicitaciones, mensajes de apoyo y el respeto a los resultados electorales. Veinticuatro días después de las elecciones generales realizadas en Honduras el pasado 30 de noviembre, terminó la incertidumbre en el país centroamericano, tras unos comicios salpicados por denuncias de "fraude" desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 97.86% de las actas, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente.

América saluda a Asfura y reconoce su triunfo

Tras la declaración del CNE, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios gobiernos latinoamericanos. Estados Unidos, que en cabeza del presidente Donald Trump respaldó a Asfura, felicitó al mandatario electo e instó "a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura", apuntó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un comunicado. Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, felicitó a Asfura y expresó su deseo de trabajar juntos para el beneficio de ambas naciones centroamericanas.

"Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región!!", expresó Mulino en su cuenta de X. También, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con Asfura y le transmitió su deseo de trabajar juntos "en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero", al tiempo que saludó "con alegría" el fin del largo recuento de votos en el país. "Hemos conversado con el presidente electo y estamos listos para trabajar juntos en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero para todos nuestros ciudadanos", dijo Peña en un mensaje que difundió en su cuenta en la red social X. El Gobierno de Uruguay expresó su voluntad de trabajar conjuntamente para seguir profundizando las positivas relaciones bilaterales. "Uruguay toma nota de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras que proclamó en el día de ayer a Nasry Asfura como presidente electo de la República de Honduras", indicó un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile manifestó su "respeto por la declaratoria institucional" que "otorga certeza jurídica del proceso electoral, brindando tranquilidad a la población respecto al desarrollo del mismo del proceso y sus resultados". "El Gobierno de Chile espera trabajar con la futura administración gubernamental de Honduras, buscando profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral, vínculos que el 27 de enero de 2026 cumplirán 160 años de relaciones diplomáticas", puntualizó el gobierno chileno. Asimismo, el Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes latinoamericanos y otros representantes, felicitó al nuevo presidente electo de Honduras y aseguró que su triunfo representa un avance significativo para la democracia de América Latina y el Caribe. "Este resultado representa un paso significativo para la democracia hondureña y para América Latina y el Caribe, y expresa la voluntad soberana del pueblo hondureño en favor de un nuevo comienzo, basado en el respeto por las instituciones, el Estado de derecho y las libertades fundamentales, frente a las expresiones de demagogia y populismo que han afectado a la región", afirmó el Grupo en su comunicado.

Felicitaciones desde Europa y Asia