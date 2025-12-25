¿Quiénes son los diputados electos por Honduras al Parlacen y cuánto ganarán?

¿Quiénes son los diputados electos por Honduras al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y cuánto ganarán? Este es el listado de los 20 propietarios y suplentes repartidos entre el Partido Nacional, Liberal y de Libertad y Refundación (Libre). Varios conocidos en el listado.
El 24 de diciembre, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López junto a un consejero suplente firmaron la declaratoria de las elecciones generales, documento donde se detalló -también- a los 20 diputados propietarios y los 20 suplentes al Parlacen. ¿Quiénes son?
Miguel Edgardo Martínez Pineda es parte del listado, exdiputado del Partido Nacional por Comayagua entre el 2018 al 2022. Es uno de los propietarios al Parlacen con los nacionalistas.
Rolando Dubón Bueso es otro exdiputado del Partido Nacional mientras Juan Orlando Hernández gobernó al país. Será diputado propietario al Parlacen propuesto por el Partido Nacional.
Mario Hernán Sorto Deras: Exdiputado de Libertad y Refundación (Libre) y ahora se reelige al Parlacen, por lo que estará ocho años en el órgano centroamericano.
Zoila Arcadia Santos Zamora se une al listado y propuesta como diputada propietaria por el Partido Liberal. Ella es la actual esposa del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.
Rony Jonathan Martínez Chávez: Exdiputado de Libre y en los últimos años siendo el director del medio UNE TV. Será su primera vez en el Parlamento Centroamericano.
Gladys Aurora López: Otra exdiputada del Partido Nacional en el gobierno de Juan Orlando Hernández, se suma al listado de los 20 propietarios al Parlacen por Honduras.
¿Quiénes más completan el listado? Del Partido Nacional: Juan Carlos García Medina, José Darío Gámez Panchamé, Walter Reiniery Castellanos Sauceda, Luis Alonso Castro Cáceres y Claudia Yadira Guerra Dubón. Del Partido Liberal: Arnulfo Jesús Miralda Bueso, Tania Belinda Fuentes Villeda, Rogelio Almed Banegas Zelaya, Diana Edelmira Ferrera Urbina, Douglas Orestes D Vicente Jarquín, Bertila Espinoza Salgado y Álvaro Raúl Matute Martínez. En tanto, de Libre: Omar Alberto Moya Turcios y Fanny María Gevawer Moreno.
Como diputada suplente aparece Teresa Concepción Cálix Raudales quien fue diputada del Partido Nacional por Olancho. ¿Cuánto gana un diputado propietario en el Parlacen? Extraoficialmente se sabe que un diputado al Parlacen gana al menos cinco mil dólares mensuales. Este foro no tiene la facultad de emitir resoluciones vinculantes, que debería de poseerlas. Fue creado a finales de la década de los ochenta como parte de las iniciativas de paz regional e instalado el 28 de octubre de 1991.
Otro diputado suplente es Steve Adolfo Fajardo, yerno del alcalde Roberto Contreras. La esposa del edil será propietaria en el Parlacen y su suplente el yerno de Contreras.
El Parlacen es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su principal objetivo es promover la integración política, económica, social y cultural entre los países miembros, que incluyen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.