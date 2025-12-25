¿Quiénes son los diputados electos por Honduras al Parlacen y cuánto ganarán?

Como diputada suplente aparece Teresa Concepción Cálix Raudales quien fue diputada del Partido Nacional por Olancho. ¿Cuánto gana un diputado propietario en el Parlacen? Extraoficialmente se sabe que un diputado al Parlacen gana al menos cinco mil dólares mensuales. Este foro no tiene la facultad de emitir resoluciones vinculantes, que debería de poseerlas. Fue creado a finales de la década de los ochenta como parte de las iniciativas de paz regional e instalado el 28 de octubre de 1991.