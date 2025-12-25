Chile reconoce a Nasry Asfura “Papi a la Orden” como presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Chile reconoció a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamara ganador de las elecciones realizadas el 30 de noviembre.
La Cancillería chilena difundió este jueves una declaración en la que afirmó que respeta la decisión del organismo electoral hondureño, al considerar que entrega certeza jurídica al proceso.
“El Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El reconocimiento se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos internos. Sectores de la oposición y del oficialismo hondureño han denunciado un posible fraude y han puesto en duda la actuación del CNE.
Uno de los principales críticos es Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, quien rechazó los resultados oficiales.
A través de la red social X, afirmó que no acepta la proclamación y acusó a distintos sectores políticos de manipular el resultado electoral.
Pese a estas denuncias, el Gobierno chileno indicó que tomó en cuenta los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE). Ambos organismos concluyeron que las elecciones se desarrollaron conforme a los estándares internacionales.
El miércoles, tras varias semanas de retraso, el CNE proclamó oficialmente a Asfura como ganador. Según los resultados finales, obtuvo el 40,27 % de los votos, frente al 39,53 % alcanzado por Nasralla, en una elección marcada por una diferencia mínima.
La proclamación generó reacciones inmediatas. El expresidente Juan Orlando Hernández felicitó a Asfura mediante un mensaje publicado en X, en el que señaló que el país inicia una nueva etapa.
Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y posteriormente indultado por el Gobierno de Estados Unidos.
Antes de los comicios, el entonces presidente norteamericano Donald Trump expresó públicamente su respaldo a la candidatura de Asfura, asegurando que Estados Unidos apoyaría a Honduras en caso de que resultara electo.
En sentido contrario, la presidenta hondureña Xiomara Castro denunció la semana pasada ante organismos internacionales una supuesta injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral. Afirmó que tal intervención vulneró la soberanía popular.
Desde el Partido Libertad y Refundación (Libre), al que pertenece Castro, calificaron las elecciones como un fraude y hablaron de un “golpe electoral”.
Además de Chile, los gobiernos de Perú, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Argentina reconocieron en una declaración conjunta la victoria de Asfura.
De acuerdo con el calendario constitucional, Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras por un período de cuatro años el 27 de enero de 2026.