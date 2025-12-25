Chile reconoce a Nasry Asfura “Papi a la Orden” como presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Chile reconoció a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamara ganador de las elecciones realizadas el 30 de noviembre. La Cancillería chilena difundió este jueves una declaración en la que afirmó que respeta la decisión del organismo electoral hondureño, al considerar que entrega certeza jurídica al proceso. “El Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El reconocimiento se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos internos. Sectores de la oposición y del oficialismo hondureño han denunciado un posible fraude y han puesto en duda la actuación del CNE. Uno de los principales críticos es Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, quien rechazó los resultados oficiales. A través de la red social X, afirmó que no acepta la proclamación y acusó a distintos sectores políticos de manipular el resultado electoral. Pese a estas denuncias, el Gobierno chileno indicó que tomó en cuenta los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE). Ambos organismos concluyeron que las elecciones se desarrollaron conforme a los estándares internacionales.