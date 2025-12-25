Rixi Moncada califica de "fraude e imposición extranjera" el triunfo de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Calificando el resultado presidencial como un "fraude", la excandidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, rechazó la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como ganador a Nasry Asfura.
Según lo expresado por la abogada, “en Honduras, el CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia", sentenciando que "la proclamación del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera”.
Para Moncada, el resultado electoral responde a intereses externos, señalando directamente a quienes buscaron apoyo en Estados Unidos. "En el silencio electoral, ellos pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas, con la única intención de torcer la voluntad popular", denunció.
A su vez, Moncada, quien quedó en tercer lugar con poco más de 700 mil votos, aseguró que quienes validaron este proceso, "traicionaron la patria".
"Los pueblos civilizados del mundo deben saber que el presidente electo es de los empresarios que pidieron la intervención de Donald Trump", denunció.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se profundicen las investigaciones sobre presuntas irregularidades. "Denuncio al bipartidismo que con ignominia dejó las huellas de su plan criminal y fraudulento en 26 audios que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias", afirmó.
A pesar de la declaratoria del CNE, Moncada sostiene que las evidencias de manipulación son claras de que "el plan se ha consumado hoy, pero confío en que la verdad es inmutable y eterna".
"Ratifico mi denuncia sobre las dolosas trampas del TREP y las miles de actas manoseadas que dejaron sombras donde debía haber luz. Las conserjes del CNE firmaron su vergonzosa página de traición, como Judas por 30 monedas entregaron al país al precio del dólar, usaron el miedo, la coacción y la injerencia para imponer un Golpe Electoral".
Por su parte, el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también rechazó la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre que otorgaron la victoria a Nasry 'Tito' Asfura, al afirmar que esta "no refleja la verdad" de la voluntad popular.
"No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano (...) por cuarta vez consecutiva me lo han negado esa oportunidad, no es un capricho, no se debió dar un resultado sin contar todos los votos", subrayó Nasralla en una comparecencia de prensa.