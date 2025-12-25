Rixi Moncada califica de "fraude e imposición extranjera" el triunfo de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Calificando el resultado presidencial como un "fraude", la excandidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, rechazó la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como ganador a Nasry Asfura. Según lo expresado por la abogada, “en Honduras, el CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia", sentenciando que "la proclamación del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera”. Para Moncada, el resultado electoral responde a intereses externos, señalando directamente a quienes buscaron apoyo en Estados Unidos. "En el silencio electoral, ellos pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas, con la única intención de torcer la voluntad popular", denunció.

A su vez, Moncada, quien quedó en tercer lugar con poco más de 700 mil votos, aseguró que quienes validaron este proceso, "traicionaron la patria". "Los pueblos civilizados del mundo deben saber que el presidente electo es de los empresarios que pidieron la intervención de Donald Trump", denunció.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se profundicen las investigaciones sobre presuntas irregularidades. "Denuncio al bipartidismo que con ignominia dejó las huellas de su plan criminal y fraudulento en 26 audios que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias", afirmó.

A pesar de la declaratoria del CNE, Moncada sostiene que las evidencias de manipulación son claras de que "el plan se ha consumado hoy, pero confío en que la verdad es inmutable y eterna".