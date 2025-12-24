"Asumiendo el honor de poder servir, les extiendo mi mano": Nasry Asfura tras declaratoria

Tegucigalpa, Honduras.- El ahora presidente electo Nasry Asfura se dirigió al pueblo hondureño en la Nochebuena, tras la declaratoria que lo proclamó como nuevo mandatario de Honduras. A través de un video, Asfura envió un mensaje: "Honduras, en Nochebuena, celebramos el nacimiento de Jesús, el Príncipe de la Paz, y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división".

Asfura deseó que esta "Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos; es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz. Debemos reconocernos como lo que somos: una familia hondureña". Seguidamente, ya considerándose nuevo mandatario, Asfura dijo que, "con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servir, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras". Finalmente, reiteró: "No les voy a fallar. Dios los bendiga y bendiga Dios, la pródiga tierra en que nací".