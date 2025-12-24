"Asumiendo el honor de poder servir, les extiendo mi mano": Nasry Asfura tras declaratoria

Tegucigalpa, Honduras.- El ahora presidente electo Nasry Asfura se dirigió al pueblo hondureño en la Nochebuena, tras la declaratoria que lo proclamó como nuevo mandatario de Honduras.
A través de un video, Asfura envió un mensaje: "Honduras, en Nochebuena, celebramos el nacimiento de Jesús, el Príncipe de la Paz, y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división".
Asfura deseó que esta "Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos; es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz. Debemos reconocernos como lo que somos: una familia hondureña".
Seguidamente, ya considerándose nuevo mandatario, Asfura dijo que, "con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servir, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras".
Finalmente, reiteró: "No les voy a fallar. Dios los bendiga y bendiga Dios, la pródiga tierra en que nací".
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió su declaratoria este miércoles 24 de diciembre, en la que Nasry Asfura resultó favorecido con una ventaja de 27,026 votos sobre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
El nuevo mandatario obtuvo un total de 1,479,822 votos (40.27%), mientras que Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, alcanzó 1,452,796 votos (39.53%). En tanto, Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), obtuvo 705,408 votos.
La declaratoria presidencial fue realizada por la consejera presidenta Ana Paola Hall, acompañada de Cossette López y del consejero suplente Carlos Cardona, en ausencia del consejero Marlon Ochoa.