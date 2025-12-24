  1. Inicio
Nasralla reacciona luego que el CNE declare a Nasry Asfura como presidente electo: “Es ilegal”

Salvador Nasralla se vio visiblemente tocado y afirmó que desconoce la declaratoria

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 15:49

Tegucigalpa, Honduras.- Visiblemente tocado, Salvador Nasralla brindó sus primeras palabras tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrando a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.

El candidato presidencial del Partido Liberal dijo que la declaratoria es ilegal y brindará una conferencia de prensa para extenderse en sus consideraciones.

CNE declara a Nasry Asfura presidente electo de Honduras 2026-2030

“Eso es ilegal, no sé cómo la van a dar y desconozco, ¿quién la está dando? Yo no acepto y publiqué un par de ejemplos en las redes de las formas cómo las actas fueron violadas y había un algoritmo donde siempre se le ponía la cifra más alta al Partido Nacional”, dijo a HCH.

El ingeniero reafirmó que la declaratoria de los consejeros “no es legal y es una violación de Cossette López de la página 39 y 40 del reglamento, es un proceso totalmente fallido y acelerar a cosas que ojalá no pasen”.

Finalmente dijo que vio la reunión de pleno del 23 de diciendo y sorprendió. “Vi lo que explicó Marlon Ochoa y todo lo que dijo es cierto”, sostuvo.

Nasry Asfura fue proclamado como el presidente electo de Honduras con 1,479,822 votos en total (40.27%), tras el 99.93% de la carga de actas en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles 24 de diciembre.

¿Qué dice la declaratoria del CNE nombrando a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras

De acuerdo a la declaratoria oficializada por dos de los tres consejeros propietarios (y Carlos Cardona, consejero suplente), Asfura aventajó al candidato liberal Salvador Nasralla que registra 1,452,796 votos con 39.53%.

La declaratoria ocurre 24 días después de realizados los comicios del 30 de noviembre, tras algunos retrasos y un escrutinio especial que duró varios días.

