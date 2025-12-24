Zambrano tras declaratoria del CNE: “Honduras eligió al mejor hombre: Nasry Asfura”

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, celebró la victoria del candidato presidencial Nasry 'Tito' Asfura, tras la declaratoria oficial realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, Zambrano aseguró que el pueblo hondureño eligió al mejor hombre de Honduras y al único que no "nunca insultó a nadie".
"Ya tenemos al presidente electo por los hondureños, Nasry Asfura. El país habló a través del voto y rechazó la división, el odio y el caos en que nos ha tenido inmersos el actual gobierno", aseguró.
El diputado continuó asegurando que Honduras "votó por el único candidato que nunca insultó a nadie, que hablaba de unir a Honduras y de dedicar su energía a generar empleos y solucionar problemas, no a antagonizar".
La celebración del diputado surgió luego de que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall, Cossette López, y el suplente Carlos Cardona, a través de una reunión virtual, realizarán la declaratoria oficial de las elecciones generales.
Durante el acto, las autoridades electorales, declararon como ganador a Juan Nasry Asfura Zablah, con más de 1,479,822 a su favor. Cabe resaltar que, este miércoles -24 de diciembre- Honduras cumplía 24 días sin resultados.
En consecuencia, Zambrano celebró el anuncio y aseguró "Honduras eligió al mejor Hombre para el momento histórico que vive el país".
Además que "'Papi' va a volver a unir a la familia hondureña, va a hacer sanar las heridas y va a dirigir el barco a puerto seguro... con Papi a la Orden Honduras va a estar bien".