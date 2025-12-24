Zambrano tras declaratoria del CNE: “Honduras eligió al mejor hombre: Nasry Asfura”

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, celebró la victoria del candidato presidencial Nasry 'Tito' Asfura, tras la declaratoria oficial realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, Zambrano aseguró que el pueblo hondureño eligió al mejor hombre de Honduras y al único que no "nunca insultó a nadie".

"Ya tenemos al presidente electo por los hondureños, Nasry Asfura. El país habló a través del voto y rechazó la división, el odio y el caos en que nos ha tenido inmersos el actual gobierno", aseguró.