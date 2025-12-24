Nasry "Tito" Asfura, de la alcaldía de Tegucigalpa a la presidencia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry "Tito" Asfura el hombre de los burros, jeans y camisa azul de botones, y del lema 'trabajo y más trabajo', fue electo presidente de Honduras representando al Partido Nacional tras obtener 1,479,822 votos en una reñida contienda electoral ante Salvador Nasralla, Rixi Moncada, Nelson Ávila y Mario Rivera. Con este resultado, Asfura se convierte en el candidato más votado en la historia del Partido Nacional. El primer nacionalista en pasar la brecha de los 1.4 millones de votos fue Juan Orlando Hernández en 2017 y ahora él lo superó. Asfura, conocido por las múltiples rotondas y puentes a desnivel que construyó en la capital de Honduras durante sus 12 años como alcalde, "activó la racha", lema que le dio gran popularidad y que formó parte de su moderna y pragmática campaña política (en alusión a la racha de TikTok). El también empresario hondureño, nacido en Tegucigalpa el 8 de junio de 1958, pero proveniente del seno de un hogar palestino, asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero de 2026 a sus 67 años, convirtiéndose en el mandatario de mayor edad -de la era democrática- en asumir el poder. Durante su carrera por la presidencia, "Tito" o "Papi a la orden", como también le dicen sus allegados, presentó el plan de gobierno "Juntos vamos a estar bien 2026 -2030", mismo que prometió cumplir durante sus cuatro años de gestión. Este proyecto de Asfura se fundamenta en una visión que enlaza la ética pública con la política social y económica. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Su principal objetivo será buscar sinergias que generen empleo y promuevan la cohesión social, además busca la descentralización municipal para el desarrollo de los 298 municipios del país. El proyecto de nación de Asfura incluye pilares estratégicos en materia de empleo, por lo que afirma que son su plan abrirá nuevas oportunidades de inversión que permitan crear puestos de trabajos dignos, sostenibles, especialmente para los jóvenes y mujeres. En el tema de salud contempla erradicar la mora quirúrgica, modernizar la atención médica y garantizar un sistema de salud ágil y transparente, también pretende mejorar la eficiencia hospitalaria. Con la educación de los hondureños afirma que ampliará programas de becas, implementar nuevas tecnologías que preparen a las nuevas generaciones como STEAM (acrónimo en inglés para aglutinar Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), Su plan de gobierno también abarca programas de infraestructura, algo con lo que está muy familiarizado desde su paso por la comuna capitalina, desarrollo, energía y turismo. En el tema de seguridad, el presidente aseguró que lo "atacará" desde la prevención, por lo que propone programas comunitarios de prevención de la violencia, educación en valores y atención psicológica a jóvenes en riesgo, orientados a atacar las causas estructurales de la criminalidad.

Su familia

Asfura está casado con Lissette del Cid, quien es originaria de Intibucá.



En agosto de este 2025, la pareja celebró su 40 aniversario de matrimonio, en el que concibieron a sus tres hijas: Estefany, Vivian y Alexandras Asfura del Cid. Aunque su familia mantiene un perfil discreto, ha participado en eventos de campaña acompañándolo, como en el cierre de campaña realizado en Tegucigalpa en noviembre.

Larga carrera en la alcaldía

"Tito", que proviene del cariñoso apodo que le decían en su familia "Nasryto", tiene una larga trayectoria en gestión pública, desde 1990, cuando trabajó de la mano de la entonces alcaldesa Nora Gúnera de Melgar (QDDG). De 1994 a 1998 se desempeñó como gerente de servicios públicos de la comuna capitalina. También trabajó junto al alcalde César Castellanos (QDDG) y luego con su esposa Vilma Reyes. Después de más de 10 años en puestos administrativos en la alcaldía, a primera aspiración política de Asfura inicio en 2005, cuando participó en la contienda para convertirse en el edil del Distrito Central; sin embargo, perdió esas elecciones frente a Ricardo Álvarez.

Fue durante esa primera campaña política que uso, su ya tan conocida frase "¡Papi a la orden!", lo que se convirtió en un distintivo en su trayectoria y de sus aspiraciones a cargos públicos. Tras perder el proceso electoral se convirtió en regidor en la administración de Álvarez. Para 2009 cambió la alcaldía por el Congreso Nacional de Honduras, donde resultó elector como representante en el hemiciclo legislativo por el departamento de Francisco Morazán. Después fue nombrado director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cargo que ostentó hasta 2011. Para 2013, "Tito" volvió a aspirar a convertirse en alcalde de Tegucigalpa y participó en la misma corriente que Juan Orlando Hernández (preso en Estados Unidos por narcotráfico), quien ganó las presidenciables. Una vez como alcalde, su administración se caracterizó por la construcción de obras, que se vio marcada por la tala de árboles para poder llevar a cabo sus proyectos. Nasry Asfura aspiró a la presidencia de Honduras por primera vez en 2021 con el movimiento "Unidad y Esperanza" junto a David Chávez; sin embargo, esas elecciones estuvieron marcadas por señalamientos contra el Partido Nacional por las acusaciones de narcotráfico contra Hernández. En esas elecciones obtuvo 1,240,260 votos, siendo derrotado por Xiomara Castro y su alianza con Salvador Nasralla. Después de varios meses alejado de política y de todo vínculo con el expresidente Hernández, "Tito" volvió a participar en la contienda electoral hasta obtener el anhelado triunfo como el 37 presidente constitucional de Honduras.

Acusaciones por corrupción

El camino político de Nasry Asfura también se vio envuelto en polémica y acusaciones por corrupción, debido a una investigación por desvío de fondos de la alcaldía. En 2020 el caso ganó notoriedad por la solicitud de un antejuicio por el uso de cheques municipales para gastos personales y transferencias a cuentas privadas. Asfura sostuvo en todo momento que ese dinero ingresaba a esas cuentas como un mero trámite para agilizar procesos, pero que siempre eran reembolsados.

En 2023 enfrentó restricción como la prohibición de salir del país y además tuvo que pagar una fianza de 22 millones de lempiras, que logró recuperar reafirmando su inocencia y consolidando su imagen de que sus aspiraciones siempre fueron por el interés del pueblo y no por intereses económicos.