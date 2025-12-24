Nacionalistas reunidos en el búnker, expectantes ante declaratoria que daría el triunfo a Asfura

“¡Papi, papi, papi!”, gritan los nacionalistas en el búnker, donde líderes y candidatos a diputados, entre ellos Kilvett Bertrand, se mantienen atentos a cualquier pronunciamiento del CNE.

Tegucigalpa, Honduras.- Un ambiente festivo y de alegría se vive en el búnker del Partido Nacional, donde militantes de diferentes sectores del país permanecen a la espera de la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual daría el triunfo a su candidato presidencial, Nasry Asfura.

“Tenemos información de que puede ser en los próximos minutos. Todavía no hay un horario claro; lo cierto es que ya hay un acuerdo en el CNE para dar la declaratoria el día de hoy, a nivel presidencial”, dijo Kilvett Bertrand.

El candidato, quien según los resultados preliminares estaría siendo electo al Congreso Nacional, sostuvo que desde hace 24 días vienen señalando que Nasry Asfura es el presidente electo de todos los hondureños.

“Esta victoria hay que tomarla con mucha humildad, trabajar fuerte por Honduras, con paz, tranquilidad, desarrollo y generación de empleo, que es lo que el país necesita”, expresó Bertrand.

Asimismo, indicó que el candidato del Partido Nacional ha sido respetuoso del proceso y no se ha pronunciado oficialmente mientras no exista una declaratoria por parte del CNE, pero que lo hará una vez se confirme su triunfo.

“Ha sido respetuoso durante todo este proceso electoral. Cuando el CNE dé la declaratoria oficial, él hablará como presidente electo de todos los hondureños”, afirmó.