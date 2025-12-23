Así reaccionan los nacionalistas ante inminente declaratoria que le daría el triunfo a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional se encamina a regresar al poder, según sus militantes y autoridades, luego de que, a 23 días de celebradas las elecciones generales, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaran que en las próximas horas se realizará la declaratoria oficial del ganador. Los resultados electorales, hasta el momento, posicionan a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como ganador del proceso, por lo que, previo a que se oficialice el anuncio, varios dirigentes y militantes nacionalistas ya celebran lo que consideran un triunfo inminente.

Líderes, dirigentes, candidatos a diputados y la candidata a designada presidencial se congregaron en la sede del Partido Nacional para festejar "el regreso de la estrella solitaria a Casa Presidencial". Varios nacionalistas se han pronunciado luego de que el CNE aprobara avanzar hacia la declaratoria oficial de los resultados, entre ellos Kilvett Bertrand. A través de su cuenta en X, el candidato a diputado y, según los resultados preliminares, diputado electo, publicó: "En las próximas horas se ratificará lo que veníamos diciendo desde hace 23 días: ganamos la elección con Nasry Asfura. Honduras votó por la paz, empleo y esperanza". Seguidamente, Bertrand se dirigió a Manuel Zelaya y Marlon Ochoa, consejero que representa al partido Libertad y Refundación en el CNE, a quienes expresó: "A ustedes el pueblo ya los aplastó".

Por su parte, la diputada Johana Bermúdez aseguró: “Que no haya duda: habrá declaratoria, porque Honduras cumplió. El pueblo salió a votar, habló en las urnas y su voz debe ser respetada. Nadie está por encima de la voluntad soberana del pueblo hondureño”. Asimismo, el jefe de bancada del Partido Nacional también se pronunció, rechazando la postura del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“La altura de los hombres se mide en la derrota. Mientras Tito fue a su casa a felicitar a Xiomara por su victoria electoral en 2021, pese a que se sabía y Nasralla lo confirmó este año que Rixi infló los resultados a favor de la Alianza, usted, que fue vapuleado en las urnas por el pueblo hondureño como nunca se había visto contra un partido en el poder, sigue gritando fraude y se niega a pagar con la misma cordialidad al ahora ganador”, expresó Zambrano, en referencia a Manuel Zelaya, coordinador de Libre.