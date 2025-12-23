“Mañana se va a transmitir, les guste o no, la declaratoria oficial”: PN celebra inminente triunfo de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Ante una inminente declaratoria de las elecciones generales que daría como ganador a Nasry Juan Asfura, candidato del Partido Nacional, en la sede de este instituto político se vive un ambiente de fiesta, celebrando que “la estrella solitaria vuelve a brillar”. Fue la candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, quien ofreció un discurso tras una reunión de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Este es mi partido, este es el gran Partido Nacional. Estamos contentos, felices; hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. El pueblo hondureño, el 30 de noviembre, le dijo a Rixi Ramona Moncada gracias por participar”, expresó Mejía.

“No les vamos a fallar a nuestra dirigencia, a nuestros territoriales, a nuestra estructura, a nuestras juntas receptoras de votos, coordinadores de barrios y colonias. Gracias. El gran Partido Nacional vuelve a flamear en Casa Presidencial, la estrella solitaria vuelve a brillar”, añadió. Mejía reiteró al pueblo que “este partido va a seguir defendiendo la democracia y la libertad”, tomando como ejemplo “a ese hombre de corazón humilde y sencillo que se llama Nasry Asfura”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La dirigente nacionalista señaló que han hablado al pueblo hondureño con las actas en mano, “actas que le hablan fuerte y claro al Partido Liberal, actas que le hablan fuerte y claro al Partido Libertad y Refundación (Libre)”. “Con actas en mano hemos venido diciendo que los números son claros, dato mata relato; hemos dicho las cosas con la verdad en la mano”, afirmó Mejía.