“Mañana se va a transmitir, les guste o no, la declaratoria oficial”: PN celebra inminente triunfo de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Ante una inminente declaratoria de las elecciones generales que daría como ganador a Nasry Juan Asfura, candidato del Partido Nacional, en la sede de este instituto político se vive un ambiente de fiesta, celebrando que “la estrella solitaria vuelve a brillar”.
Fue la candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, quien ofreció un discurso tras una reunión de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Este es mi partido, este es el gran Partido Nacional. Estamos contentos, felices; hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. El pueblo hondureño, el 30 de noviembre, le dijo a Rixi Ramona Moncada gracias por participar”, expresó Mejía.
“No les vamos a fallar a nuestra dirigencia, a nuestros territoriales, a nuestra estructura, a nuestras juntas receptoras de votos, coordinadores de barrios y colonias. Gracias. El gran Partido Nacional vuelve a flamear en Casa Presidencial, la estrella solitaria vuelve a brillar”, añadió.
Mejía reiteró al pueblo que “este partido va a seguir defendiendo la democracia y la libertad”, tomando como ejemplo “a ese hombre de corazón humilde y sencillo que se llama Nasry Asfura”.
La dirigente nacionalista señaló que han hablado al pueblo hondureño con las actas en mano, “actas que le hablan fuerte y claro al Partido Liberal, actas que le hablan fuerte y claro al Partido Libertad y Refundación (Libre)”.
“Con actas en mano hemos venido diciendo que los números son claros, dato mata relato; hemos dicho las cosas con la verdad en la mano”, afirmó Mejía.
En la conferencia del Partido Nacional se dio a conocer que, con 395 actas por escrutar, Asfura acumulaba 32,465 votos, mientras que el Partido Liberal registraba 22,392 votos, asegurando que en esas actas restantes aún continúan aventajando.
Mejía, acuerpada por varios militantes nacionalistas, candidatos a diputados y líderes del partido, aseguró que “el Partido Nacional regresa a Casa Presidencial” y que “la estrella solitaria vuelve a brillar”.
“Hemos escuchado la conferencia. Quien quiere dar un golpe electoral es Marlon Ochoa; quien quiere darle tristeza y dolor al pueblo es Libre”, manifestó.
“Ante las declaraciones vertidas de Marlon Ochoa, que dice que se dirigirá al Ministerio Público para presentar una denuncia en contra de las consejeras, eso es un golpe al Estado de derecho”, señaló.
Mejía, en nombre del partido, reiteró el respaldo a las consejeras y afirmó: “Les decimos fuerte y claro a nuestros escrutadores que no bajen la guardia; al pueblo, van a tener su Navidad”.
“Les garantizo que van a ser resguardadas hasta que den la declaratoria oficial de los tres niveles electivos”, prometió.
“Mañana se va a transmitir, les guste o no, por parte de las consejeras, la declaratoria oficial”, agregó Mejía, quien también expresó: “A las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López les decimos: no están solas, las acuerpamos y las acompañamos”.
“El día de mañana escucharán al presidente electo dirigirse a la nación; le mandamos un saludo a Nasry Asfura”, concluyó.