Cossette López denuncia secuestro de material electoral por parte del MP a petición de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Elecoral (CNE), Cossette López, se pronunció luego que Marlon Ochoa se presentara al Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia por el preceso electoral. Ochoa precisó que era una denuncia “criminal” ante el MP por intenciones de hacer declaratoria presidencial sin haber finalizado el conteo de la totalidad de las actas, sumado a las irregularidades cometidas durante el proceso electoral.

En su cuenta de X, antes Twitter, la representante del Partido Nacional en el CNE aseveró que Ochoa, mediante la Fiscalía, buscan gestar un secuestro de material electoral y evitar la declaratoria. A su vez, dejó en claro que no han realizado ninguna declaratoria, aunque dirigentes del Partido Nacional afirmaron que se realizaría este miércoles 24 de diciembre.

Mensaje íntegro de Cossette López:

Estimados periodistas. Quisiéramos poder atender sus llamadas, pero resulta prioritario que hagamos labores para el resguardo del material electoral, de los archivos de datos procesados y de que se ejecuten los respaldos correspondientes sobre las EG del 2025. Públicamente un consejero acaba de ejercer apología del delito e incitar a la comisión de delitos contra la Constitución, al anunciar que está solicitando a la Fiscalía General de la República que secuestre elementos que respaldan los datos del proceso, en un nuevo intento por bloquear la declaratoria de elecciones en tiempo y forma. Es necesario aclarar ciertos puntos: 1. Lo que se sometió fue un informe de impugnaciones. 2. ⁠ La Consejera Hall consignó su voto a favor de la recomendación e incluso citó el número del informe, pidiendo que se consignara su posición. 3. ⁠ La declaratoria de elecciones no formó parte de la agenda del día de hoy.

4. ⁠ Se indicó que el escrito al que dió lectura Marlon Ochoa durante hora y 20 minutos, no tenía ninguna relación con el voto en contra que emitió. 5. ⁠ Quedó suspendida la sesión después de anunciar que se aprobaba por mayoría de votos la recomendación para el nivel electivo presidencial, denegando las impugnaciones del nivel presidencial.