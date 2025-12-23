Ochoa presenta 10 nuevos audios sobre un presunto complot para favorecer a un candidato en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó este martes —23 de diciembre— 10 nuevos audios que presuntamente confirmarían que todo este proceso electoral ha sido manejado desde el extranjero y a conveniencia de un candidato en particular. Según lo expresado por el consejero, en los audios estarían implicados un expresidente de Honduras, un asesor presidencial extranjero, un excandidato presidencial del Partido Liberal, entre otras voces que no se lograron identificar. Ochoa, tras presentar la secuencia del material, explicó que todo el relato de los primeros audios "confirma que esta elección una vez más fue una elección condicionada, controlada y dirigida desde el extranjero".

Mencionó que "la intervención extranjera en esta elección ha sido la más vulgar y descarada en toda la historia de nuestro país". Continuó: "el rosario de acciones que ha emprendido el gobierno de los Estados Unidos contra la voluntad popular en este proceso electoral, no termina ahí, continúa con las amenazas del gobierno estadounidense de que en caso de que no gane el candidato de su preferencia, los hondureños iban a pagar sanciones económicas". El consejero Ochoa agregó que en los audios también se constata "la conspiración del narcotraficante extraditado (Juan Orlando Hernández) con el sabotaje y la adulteración de la voluntad popular, y la coordinación de funcionarios y oficiales del gobierno de Estados Unidos para coordinar esa intervención".