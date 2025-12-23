Cossette López a Marlon Ochoa: “Produce más audios que Sony Music... todos más falsos que las voces de Milli Vanilli”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, respondió a Marlon Ochoa luego que el representante de Libertad y Refundación (Libre) en el CNE presentara 10 nuevos audios sobre el proceso electoral. En su conferencia, Marlon Ochoa menciona que los audios involucran a un expresidente de Honduras, un excandidato presidencial del Partido Liberal y un asesor internacional presidencial.

Ochoa adujo que los nuevos audios presuntamente confirmarían que todo el proceso electoral ha sido manejado desde el extranjero y a conveniencia de un candidato en particular. "Esto confirma que esta elección una vez más fue una elección condicionada, controlada y dirigida desde el extranjero", opinó Ochoa. No obstante, mientras el consejero brindaba su conferencia, Cossette López escribió en su cuenta de X, antes Twitter.