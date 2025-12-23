Cossette López a Marlon Ochoa: “Produce más audios que Sony Music... todos más falsos que las voces de Milli Vanilli”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, respondió a Marlon Ochoa luego que el representante de Libertad y Refundación (Libre) en el CNE presentara 10 nuevos audios sobre el proceso electoral.
En su conferencia, Marlon Ochoa menciona que los audios involucran a un expresidente de Honduras, un excandidato presidencial del Partido Liberal y un asesor internacional presidencial.
Ochoa adujo que los nuevos audios presuntamente confirmarían que todo el proceso electoral ha sido manejado desde el extranjero y a conveniencia de un candidato en particular.
“Esto confirma que esta elección una vez más fue una elección condicionada, controlada y dirigida desde el extranjero", opinó Ochoa.
No obstante, mientras el consejero brindaba su conferencia, Cossette López escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
“Marlon Ochoa produce más audios que Sony Music... todos más falsos que las voces de Milli Vanilli" (dúo que generó escándalo de playback en la década de los 80), sostuvo.
Tras la conferencia de Marlon Ochoa y la respuesta de Cossette López, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la secretaria general Telma Cristina Martínez se reunieron para abordar la aprobación de la declaratoria oficial de las elecciones generales.
Este 23 de diciembre, diferentes organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), pidieron al CNE brindar la declaratoria oficial respetando el cronograma electoral.