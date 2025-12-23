Anabel Gallardo advierte que crisis poselectoral pone a prueba la democracia

Tegucigalpa, Honduras.- "Honduras atraviesa una profunda crisis poselectoral que ha puesto a prueba la fortaleza de su democracia y de sus instituciones", advirtió Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), refiriéndose al clima electoral tras 23 días de haberse llevado a cabo las elecciones generales. Ante este panorama, la titular del Cohep expresó su respaldo pleno a la labor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en especial a Ana Paola Hall. "Su actuación ha estado marcada por el coraje, la interesa moral, el compromiso patriótico y un firme sentido democrático", mencionó Gallardo.

La representante señaló que las consejeras del CNE han desempeñado su trabajo en condiciones adversas, enfrentando ataques, amenazas y discursos de odio, asegurando que "no solo se ha intentado dañar su función pública, sino también afectar a sus familias, a sus hijos y a sus padres, lo cual resulta inaceptable en un Estado democrático". Según Gallardo, la situación se agravó cuando la institucionalidad que debía proteger a las funcionarias se convirtió en una amenaza directa, mencionando la reciente solicitud de hábeas corpus, la cual calificó como "una muestra clara de cómo se ha distorsionado el uso de las herramientas legales en medio de la crisis". "Nunca habíamos visto tanta vileza en el trato hacia dos funcionarias del Estado que han actuado conforme a la ley", afirmó Gallardo, en referencia a Cossette López y a Ana Paola Hall.