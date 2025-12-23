“Todavía tienen tiempo para enmendar este error”: Nasralla al CNE, a poco de finalizar el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se acerca a su fase final con menos de 600 actas por revisar; sin embargo, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, advirtió que no aceptará los resultados electorales mientras no se revisen actas que, a su juicio, fueron incorporadas de manera irregular. A través de un mensaje publicado en la red social X, Nasralla aseguró que la diferencia que mantenía con Nasry Asfura, del Partido Nacional, era de aproximadamente 20,000 votos hasta las 6:00 de la tarde del lunes 22 de diciembre.

Nasralla afirmó que se incorporaron 691 actas “infladas”, sin que estas fueran revisadas voto por voto ni cotejadas con los cuadernillos electorales. “El resultado no lo aceptaremos hasta que se revisen las 691 urnas que metieron hoy y las 8,845 urnas que reclamamos en tiempo y forma el 5, 10 y 13 de diciembre con pruebas”, señaló el presidenciable liberal en su publicación. Nasralla sostuvo que existe un presunto fraude electoral en su contra y afirmó que “todo el mundo y especialmente en Honduras sabe que hubo robo y fraude contra el candidato de manos limpias”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En ese sentido, llamó a las autoridades electorales a extender el período de revisión.