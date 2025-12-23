Nasralla envía carta a Trump y le solicita pronunciarse a favor del conteo total de papeletas

Tegucigalpa, Honduras.- Admitiendo que “la voz del presidente Trump importa en Honduras” y en medio del obstaculizado escrutinio especial que atraviesa el país, Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Liberal, decidió solicitar respaldo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mediante el envío de una carta. Según lo compartido por el propio Nasralla, en la misiva solicita a Trump un pronunciamiento público a favor de un conteo total y transparente de los votos emitidos en Honduras el pasado 30 de noviembre. “La voz del presidente Trump importa en Honduras”, señala Nasralla, al tiempo que pide "un llamado público y claro a favor del conteo transparente de todas las papeletas, no como un gesto político, sino como un acto de coherencia democrática, cita la publicación del candidato".

Nasralla expone que el sistema electoral hondureño atraviesa una crisis de credibilidad por la exclusión de votos y por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, según indica, limitan el alcance del escrutinio especial. El candidato sostiene que no se trata de favorecer a una persona o partido político, sino de garantizar que la voluntad popular sea respetada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Nasralla denunció que inicialmente 2,793 actas con inconsistencias fueron enviadas a escrutinio especial; sin embargo, "una decisión posterior del CNE redujo esa cifra a 2,102, dejando fuera de revisión 691 actas". El aspirante liberal sostuvo que esta medida implica la exclusión de miles de votos cuestionados y dificulta una verificación completa del resultado electoral, especialmente en una elección de margen estrecho.

En la carta, el candidato aclara su posición política e ideológica, reiterando su “oposición histórica al comunismo” y asegurando que fue el único aspirante que enfrentó abiertamente al Partido Libertad y Refundación (Libre) durante la campaña. Además, explica que su pasada alianza política fue de carácter estrictamente estratégico y que se rompió de manera definitiva cuando, según afirma, se vulneraron principios democráticos fundamentales. Nasralla también asegura que todos los datos creíbles indican que ganó el voto popular y que únicamente un conteo total y transparente de las papeletas impugnadas permitirá conocer la verdad. Asimismo, sostuvo que el respaldo expresado por Trump al candidato del Partido Nacional se basó en información incompleta y que dicho apoyo ha sido utilizado para legitimar un proceso que, a su juicio, carece de transparencia y confianza ciudadana. “La inacción puede causar un daño duradero a la democracia, pero una postura firme puede conducir a una salida justa y definitiva que refleje la verdadera voluntad popular del pueblo hondureño”, concluye Nasralla. Previo a las elecciones generales en Honduras, en dos ocasiones el presidente Donald Trump expresó su respaldo al candidato nacionalista, Nasry Asfura, quien hasta el momento, con el 99.92 % de las actas escrutadas, supera a Salvador Nasralla por más de 30,000 votos.