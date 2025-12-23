¿Honduras a horas de conocer a su nuevo presidente? A menos de 600 actas de concluir el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial entra en su fase decisiva, según los datos publicados en el sistema de transmisión de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La revisión de más de 2,700 actas con inconsistencias inició hace seis días. Desde el jueves 18 de diciembre, el proceso no ha sido fácil y ha estado empañado por denuncias, enfrentamientos y varios obstáculos atribuidos a los mismos partidos políticos mayoritarios.
Sin embargo, a primeras horas de este martes 23 de diciembre, todo indica que podría haber “humo blanco”. Honduras estaría a punto de conocer a su próximo presidente, ya que, según el CNE, solo restan 546 actas por escrutar.
Si bien los resultados electorales permanecieron congelados desde las 7:30 de la noche del pasado lunes 22 de diciembre, la plataforma volvió a actualizarse en horas de la madrugada de este 23 de diciembre.
El escrutinio de las actas avanzó con rapidez durante la madrugada, aunque es importante destacar que el porcentaje de actas procesadas se mantiene en 99.92%, pese al avance registrado.
Hasta las 6:40 de la mañana de este martes 23 de diciembre, Nasry Asfura, del Partido Nacional, acumulaba 1,464,827 votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, registraba 1,436,888 votos. El margen de diferencia es de 27,939 votos.
Entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla estaría el nuevo presidente de Honduras, según los resultados electorales preliminares. Si el escrutinio especial logra avanzar con el ingreso del turno A durante esta mañana, en las próximas horas se podría conocer cómo quedan finalmente los resultados electorales y quién será declarado presidente electo.