¿Honduras a horas de conocer a su nuevo presidente? A menos de 600 actas de concluir el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial entra en su fase decisiva, según los datos publicados en el sistema de transmisión de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La revisión de más de 2,700 actas con inconsistencias inició hace seis días. Desde el jueves 18 de diciembre, el proceso no ha sido fácil y ha estado empañado por denuncias, enfrentamientos y varios obstáculos atribuidos a los mismos partidos políticos mayoritarios.

Sin embargo, a primeras horas de este martes 23 de diciembre, todo indica que podría haber “humo blanco”. Honduras estaría a punto de conocer a su próximo presidente, ya que, según el CNE, solo restan 546 actas por escrutar.