EE UU alerta a políticos de Honduras de enfrentar “consecuencias” por obstruir proceso electoral

Washington, EE UU.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha alertado a los políticos de Honduras de enfrentar “consecuencias” por obstruir el proceso electoral en el país. Mediante un mensaje en su cuenta de X, el Departamento de Estado mostró su preocupación ante partidos y políticos por obstruir los resultados de las elecciones generales.

“Es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño. Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales”, precisó el Departamento de Estado.

Pidió respetar el voto de los hondureños y adelantó “consecuencias” a quienes no respeten la voluntad popular. “Cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, sentenciaron.

