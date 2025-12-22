  1. Inicio
EE UU alerta a políticos de Honduras de enfrentar “consecuencias” por obstruir proceso electoral

EE UU mostró su preocupación luego que políticos en el país obstruyan el proceso electoral

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 14:08
EE UU pidió respecto a la voluntad de los hondureños en las elecciones.

 Foto: Archivo El Heraldo

Washington, EE UU.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha alertado a los políticos de Honduras de enfrentar “consecuencias” por obstruir el proceso electoral en el país.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, el Departamento de Estado mostró su preocupación ante partidos y políticos por obstruir los resultados de las elecciones generales.

Consejeras del CNE aclaran que no están secuestradas, sino resguardadas por precaución

“Es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño. Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales”, precisó el Departamento de Estado.

Pidió respetar el voto de los hondureños y adelantó “consecuencias” a quienes no respeten la voluntad popular.

“Cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, sentenciaron.

Un total de 1,302 actas se han revisado mediante escrutinio especial hasta la mañana de este lunes.

2,792 actas estaban con inconsistencias, pero el proceso ha sido lento entre protestas de partidos políticos.

Hasta las 2:40 p.m. de este 22 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había trasmitido el 99.92% de las actas a falta de 1,458 con inconsistencia.

Nasry Asfura registra 1,396,588 votos, mientras Salvador Nasralla un total de 1,366,374 votos.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
