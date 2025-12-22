Consejeras del CNE aclaran que no están secuestradas, sino resguardadas por precaución

Tegucigalpa, Honduras.– Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, aclararon este lunes -22 de diciembre- que no se encuentran secuestradas, como lo dijo su compañero Marlon Ochoa, sino bajo resguardo preventivo. Las consejeras explicaron que la decisión fue tomada luego de recibir información que consideran seria y preocupante para su seguridad personal, entre ella, la atribución de conductas delictivas “infundadas”. “Hemos recibido información seria y preocupante que incluye la atribución o insinuación de conductas delictivas totalmente infundadas”, expuso Hall, durante una comparecencia pública.

Indicó que “estos señalamientos, no solo carecen de sustento jurídico alguno, sino que contribuyen a generar un ambiente adverso que pone en riesgo nuestra seguridad personal y por ende el desarrollo normal del proceso (electoral)”. Pese a ello, Hall enfatizó en que las medidas adoptadas -el resguardo- no implican el abandono de funciones ni incumplimiento de sus responsabilidades, sino una actuación responsable y diligente para garantizar la continuidad del proceso electoral, al igual que su seguridad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cossette López, por su parte, reiteró que la decisión de resguardarse fue adoptada de forma personal y preventiva, con el objetivo de proteger su integridad física, no obstante, subrayó que ambas consejeras permanecen en territorio hondureño. “Nos encontramos en territorio nacional, no extranjero”, precisó, en relación con las declaraciones de Ochoa, en donde apuntó que ambas estaban "secuestradas en una embajada extranjera en Tegucigalpa". De forma continua, López denunció que su situación actual obedece a un clima de presión política relacionado con el desarrollo del proceso electoral. “Nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que no se haga la declaratoria de elecciones”, afirmó.