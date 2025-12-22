“Ayer comí pizza en un restaurante de Palmira”: Cossette López sobre su paradero

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, aseguró este lunes -22 de diciembre- que se encuentra en buen estado y en libertad, tras la propagación de múltiples rumores sobre su paradero. “Ayer comí pizza, en un restaurante de la colonia Palmira, me da risa que anden buscando por cielo, mar y tierra”, ironizó la consejera en el programa Frente a Frente. Las declaraciones de López surgen luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara un recurso de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para verificar su paradero y el de la consejera presidenta Ana Paola Hall.

López afirmó que le genera "risa" e "hilaridad" el recurso legal promovido por la PGR, ya que, a su criterio, no existe ninguna situación que justifique la intervención judicial. "Estoy bien, a pesar de ellos; estoy con libertad, a pesar de ellos; y sigo trabajando para el pueblo hondureño, a pesar de ellos", expresó López, con evidente seguridad. "A mí no me van a vender teatros, ni simulacros", afirmó, al mismo tiempo que, calificó la acción como una estrategia para tomar el papel de víctimas. López denunció que más de 15 personas vinculadas a su partido político han resultado heridas y hospitalizadas durante el proceso del escrutinio especial: "Son promotores de que nos estén golpeando gente y después se hacen las víctimas", declaró.