“Ayer comí pizza en un restaurante de Palmira”: Cossette López sobre su paradero

     Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 09:29

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, aseguró este lunes -22 de diciembre- que se encuentra en buen estado y en libertad, tras la propagación de múltiples rumores sobre su paradero.

“Ayer comí pizza, en un restaurante de la colonia Palmira, me da risa que anden buscando por cielo, mar y tierra”, ironizó la consejera en el programa Frente a Frente.

Las declaraciones de López surgen luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara un recurso de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para verificar su paradero y el de la consejera presidenta Ana Paola Hall.

“Carece absolutamente de sentido jurídico”: Cossette sobre hábeas corpus presentado por la PGR

López afirmó que le genera “risa” e “hilaridad” el recurso legal promovido por la PGR, ya que, a su criterio, no existe ninguna situación que justifique la intervención judicial.

“Estoy bien, a pesar de ellos; estoy con libertad, a pesar de ellos; y sigo trabajando para el pueblo hondureño, a pesar de ellos”, expresó López, con evidente seguridad.

“A mí no me van a vender teatros, ni simulacros”, afirmó, al mismo tiempo que, calificó la acción como una estrategia para tomar el papel de víctimas.

López denunció que más de 15 personas vinculadas a su partido político han resultado heridas y hospitalizadas durante el proceso del escrutinio especial: “Son promotores de que nos estén golpeando gente y después se hacen las víctimas”, declaró.

PGR presenta hábeas corpus y pide a la CSJ verificar el paradero de Hall y Cossette López

La consejera también afirmó que ha existido un intento de detenerla de forma ilegal y aseguró que observa una actuación articulada de distintas instituciones para sostener una narrativa de supuestos delitos. “Ellos son los que nos han querido aprender ilegalmente”, sostuvo.

El hábeas corpus presentado por la PGR busca constatar la integridad física y la situación jurídica de las consejeras electorales, en medio de la tensión política y las denuncias cruzadas por el desarrollo del escrutinio electoral.

