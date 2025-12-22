“Carece absolutamente de sentido jurídico”: Cossette sobre hábeas corpus presentado por la PGR

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara una acción de hábeas corpus ante la supuesta “retención ilegítima y el desconocimiento del paradero” de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López reaccionó y cuestionó duramente la actuación del ente estatal. De acuerdo con la PGR, la acción busca que el “órgano jurisdiccional competente verifique la situación personal” de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, con el fin de “garantizar la protección de sus derechos”. Ante ello, López se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que existe una persecución en su contra utilizando distintas instituciones del Estado.

"Para perseguirnos se han valido de un tercio del CNE, del Ministerio Público, de tribunales que no atienden nuestras peticiones oportunamente, de miembros de la milicia, de secretarios de Estado, y ahora se suma la Procuraduría General de la República, haciendo un papel lamentable y evidenciando una profunda ignorancia jurídica", expresó. La consejera electoral sostuvo que la PGR intenta justificar su actuación mediante un recurso que, a su criterio, no tiene sustento legal. "La PGR pretende justificar su actuación presentando un hábeas corpus que carece absolutamente de sentido jurídico", afirmó. López explicó que este mecanismo constitucional no puede ser utilizado con los fines que, pretende la Procuraduría.

“El hábeas corpus no es un instrumento para aprehender personas, ni para hostigar, ni para simular preocupación por la integridad de alguien. Es una garantía constitucional destinada exclusivamente a obligar a la autoridad a presentar a una persona que se encuentra detenida, legal o ilegalmente, y bajo custodia del Estado, para verificar la legalidad de su privación de libertad y su integridad”, detalló. Asimismo, advirtió que el uso de esta figura legal bajo esos argumentos constituye un abuso. “Usarlo como excusa para intentar aprehender ilegalmente a alguien bajo el pretexto de ‘verificar que se encuentra bien’ no solo es un abuso, sino una grave distorsión del derecho y una señal inequívoca de persecución política”, señaló.