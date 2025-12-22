Con el 99.92 % de actas procesadas: Los resultados este lunes, que siguen dando ventaja a Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, sigue liderando los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre con el 40,34 % de los votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asfura sigue adelante cuando restan por escrutar un poco más de 1,000 actas electorales, de las 2.792 que presentaron inconsistencias y con las cuales el jueves se inició un escrutinio especial. Sorteando una cadena de obstáculos puestos por los mismos políticos de los tres partidos mayoritarios, Nacional, Liberal (también conservador) y Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el escrutinio especial, que entre este sábado y domingo estuvo paralizado durante unas doce horas, continúa con un conteo lento y contra reloj.

El escrutinio especial, que se debió iniciar el pasado 13 de diciembre, comenzó con cinco días de retraso, en un ambiente de incertidumbre y suspicacia, además de denuncias de supuesto "fraude" por parte de los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Rixi Moncada, del oficialista Libre. Hasta las 6:30 de la mañana de este 22 de diciembre, y después de que la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudó el conteo de votos, Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideraba los resultados con 1,391,784 votos (40,34 %), seguido por Nasralla, con 1,363,218 marcas (39,48 %). La diferencia de votos es de 29, 566 votos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el tercer lugar sigue Moncada, con 661,371 papeletas (19,17 %), cuando se ha escrutado el 99,92 % de las actas electorales. Hasta antes de la parálisis del conteo durante doce horas, desde la noche del sábado, las proyecciones de las autoridades del CNE eran que los resultados finales estuvieran listos entre el lunes y martes.

Plazo para resultados vence el 30 de diciembre