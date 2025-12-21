15 actas por hora: escrutinio especial podría tardar siete días por obstrucciones

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial, ejecutado por las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), podría concluir en un poco más de siete días, pues en promedio están revisando 15 actas por hora. No obstante, la consejera Cossette López denunció que el sábado solo revisaron un acta por mesa en nueve horas y, posteriormente, el proceso se detuvo porque los miembros de mesa de los partidos Liberal y Liberad y Refundación (Libre) abandonaron las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE). Estos incidentes se suman a todo lo registrado desde el 18 de diciembre, cuando de forma tardía por falta de consenso inició el escrutinio especial de 2,792 actas que presentaron inconsistencias durante su llenado en las elecciones del 30 de noviembre. Las primeras 72 horas de trabajo de las JEVR han sido accidentadas, caracterizadas por encontronazos violentos entre los miembros de los partidos políticos representados en ellas. Agresiones físicas, insultos verbales, entre otros ataques.

Luego de seis horas sin avances, a las 3:40 de la tarde del domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó su sitio web, publicando que se habían escrutado 1,048 actas de cierre, faltando 1,744 por contar. Esto representa un promedio de 15 actas de cierre por hora trabajada. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall García, mediante un mensaje en su cuenta de X, evidenció la tardanza en el conteo especial de votos. "El turno A de hoy (sábado) (ingresando a las 7:00 a.m y saliendo a las 7:00 p.m), con casi 100 Juntas conformadas, procesó aproximadamente 112 actas presidenciales. Inaudito, cuando el tiempo inicialmente estimado para el escrutinio del nivel presidencial era de 40 minutos en promedio". Hall García, en ese mismo mensaje, llamó a los partidos "para que, de forma inmediata, sustituyan a los miembros de Juntas que se están prestando a estas lamentables acciones. ¡Reflexionen y actúen, no sigan socavando las bases democráticas del país, no sea que después vengan décadas de lamentaciones!", exhortó.

Seis horas detenido

Ese escaso número de actas procesadas se dio debido a que desde la 1:00 de la tarde del sábado hasta las 7:00 de la noche los escrutadores del Partido Libertad y Refundación y del Partido Liberal (PL) decidieron detenerse y no seguir el conteo de votos, según denunciaron delegados del Partido Nacional, en dialogo con EL HERALDO. Nos retiramos "todo el personal, no solo el Partido Nacional, sino que todas las personas que estábamos ahí porque los representantes del Partido Liberal y del partido Libre desde que entramos después del almuerzo (sábado), dijeron que ellos estaban de brazos caídos, que por unanimidad y por no al fraude, dicen ellos, no iban a abrir maletas", relató una representante del Partido Nacional en las JEVR, quien sólo se identificó como Elisa. Contó que "no podíamos pedir maletas y aunque algunas mesas las pidieron, ellos no las abrían. Con una persona no se puede abrir la maleta, estaba paralizado (el conteo)". Eso sucedió a la 1:00 de la tarde del sábado, hasta que terminó el turno A, a las 7:00 de la noche; seis horas sin abrir ninguna de las maletas electorales para continuar con el conteo de los votos.

La representante del Partido Nacional confesó que si los representantes de Libre miraban que el acta a revisar favorecía al candidato Nasry Asfura, comenzaban a gritar "no al fraude" y querían mandar las actas en cero, para someterlas a otro proceso de revisión.

Intervención militar y policial

A las 5:00 de la tarde del sábado, la Policía Nacional, el Escuadrón Antibombas de las Fuerzas Armadas y otros efectivos militares, tuvieron que intervenir en el Centro Logístico Electoral (CLE), esto debido a que los miembros de las JEVR comenzaron a insultarse y a golpearse, entre sí. Del lugar sacaron a cuatro de los involucrados por generar casos. A esa hora, las autoridades del CNE destacadas en el CLE, determinaron suspender las labores de conteo y sacaron a todos los presentes, al ver que algunos desistían de seguir con el proceso de recuento. Esa misma actitud de rebeldía siguió en los miembros del turno B, los que debían de trabajar de 7:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana del domingo, sin embargo, todo fue obstaculizado por la renuencia de los integrantes de Libre en las JEVR; estos últimos aseguraron que estaban siendo intimidados por militares y policías.

El domingo a las 7:00 de la mañana inició nuevamente otra jornada de trabajo de los delegados que integran las Juntas Especiales, sin embargo, una vez más, el inicio se vio interrumpido por los mismos que han venido causando los atrasos en el escrutinio especial. Fue a eso de la 1:00 de la tarde cuando se retomó la tranquilidad y empezaron a procesarse nuevas actas con inconsistencias.

Estira y encoge liberal

Dadas las condiciones en las que se enfrascó el escrutinio especial, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, con un mensaje en X pidió formalidad y compromiso a su militancia. "Como presidente del CCEPL solicito de manera atenta e inmediata, y atendiendo la solicitud del CNE, que el turno “A” de nuestros escrutadores, se presenten inmediatamente a continuar con el conteo electoral; de no hacerlo antes de las 11:00 a.m., el Partido tomará la acción de sustituirlos a todos de inmediato", escribió. Siguió: "Es responsabilidad del partido acompañar el proceso, a fin de que el CNE brinde la declaratoria en el tiempo preciso; de lo contrario, estaríamos socavando las bases de la democracia del país. Los caprichos de los políticos pasan a un segundo plano cuando están en juego los intereses de la patria".

Luego de ese llamado, los escrutadores del Partido Liberal se hicieron presentes en el CLE para retomar el conteo de las actas, alrededor de la 1:00 de la tarde del domingo, después de su tiempo para almorzar, no sin antes enviarle un recado a Contreras. "El día de hoy domingo (ayer) estamos aquí como quien dice, ´los soldados de Morazán, la familia del gran Partido Liberal de Honduras; desde el CNE hacemos un llamado al presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, que por favor dejemos ya de estar en esas redes sociales en contra de quien ya casi va a ser nuestro próximo presidente, el ingeniero Salvador Narrala", dijo una de las miembros de las JEVR, por parte de los liberales. Es "increíble, poder ver nosotros que en esas redes sociales, lejos de estar en unidad, están lejos de ella. Nosotros, los liberales, con el derecho que nos asiste, le pedimos respetuosamente que por favor apoye a Salvador Nasralla", profirió la mujer, quien sólo se identificó como una integrante del Partido Liberal. Contreras también aclaró que “en ningún momento nuestro partido ni mi persona ha nominado gente para el escrutinio en el CNE. Quienes han estado a cargo de ese menester son la diputada Iroshka Elvir y nuestro presidenciable Salvador Nasralla, junto con su comisión de campaña”. Dejó claro que su labor ha sido de acompañamiento, mientras analistas y dirigentes culpan a Elvir de gran parte de lo ocurrido. La actual diputada acusó en X al Partido Nacional de inflar votos y de querer obligar al personal a cometer delitos electorales. Desde el Partido Nacional, el jefe de bancada, Tomás Zambrano, acusó a una supuesta alianza entre Nasralla y Libre de detener el proceso “de forma maliciosa” para impedir una declaratoria en tiempo y forma. La diputada nacionalista Merary Díaz pidió públicamente a Elvir, Nasralla y Roberto Contreras frenar “hostilidad, intimidación y acciones orientadas a la desestabilización” atribuidas a representantes de Libre y del liberalismo contra delegados nacionalistas.

Temor a captura

El curso de ejecución del escrutinio especial de actas electorales de cierre no difiere mucho de lo que ha sido todo el proceso de elecciones, con relación a los ataques de los que han sido objeto las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López Osorio. Ambas denunciaron que las amenazas en su contra se intensificaron en los últimos días y que el escrutinio ha sufrido retrasos graves debido a intentos de sabotaje de los partidos políticos. Hall lamentó que "como Consejo Nacional Electoral continuamos enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral. Aumentan las presiones para que la Consejera López Osorio y mi persona, (para que) asistamos de forma presencial a una sesión de pleno". Condenó que continuaran los graves retrasos en el escrutinio especial y que lo poco que se ha avanzado, incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por los partidos políticos. "Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un consejero. A estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones", señaló, refiriéndose a Marlon Ochoa. Por su parte, López posteó en X que "fuimos convocados a realizar sesión de pleno esta noche (sábado), vía Zoom, como se ha venido haciendo de forma regular y sin ningún inconveniente. Sin embargo, el consejero Ochoa pretende imponerse y amedrentarnos con hacer transmisiones y exhibirnos... Lo que busca de manera arbitraria, es que se dé una sesión presencial y que, por la fuerza, la consejera Ana Paola Hall y yo acudamos".

Ochoa no firmará