Atribuyen a Iroshka Elvir paralización del escrutinio especial de actas en el CLE

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial del nivel presidencial se volvió a estancar entre la noche del sábado 20 y este domingo 21 de diciembre en el Centro Logístico Electoral (CLE), en un pulso político que analistas y dirigentes colocando, en buena medida, bajo la influencia de la diputada liberal Iroshka Elvir, esposa del candidato Salvador Nasralla. El Consejo Nacional Electoral (CNE) revisa 2,792 actas con inconsistencias, según expertos citados en el debate público, equivalen a cerca de medio millón de votos. La consejera del CNE Cossette López, atribuyó el nuevo freno a la salida de delegados liberales y de Libre cuando el personal leía las reglas “para claridad de todos”, según narró en X con el mensaje “ya no se puede”.

López afirmó que esa conducta "no admite interpretación adicional" y que el objetivo es "impedir la declaratoria". También exigió la actuación de las Fuerzas Armadas como garantías del proceso y pidió desalojar y sustituir a representantes que no cumplan su función, además de activar procesos por posibles delitos electorales. La consejera presidenta Ana Paola Hall informó "graves retrasos" y dijo que el avance mínimo incluye actas en cero y un "clima de intimidación" contra funcionarios y miembros propuestos por partidos. Hall advirtió que sectores partidarios buscan "demorar el escrutinio y complicar las elecciones" y denunció presiones para que ella y López asistan "de forma presencial" a una sesión de pleno.

Hasta las 10:00 del sábado, el CNE había escrutado 983 actas de las 2.792 observadas; la revisión arrancó el jueves con 5 días de atraso y el organismo mantiene el 30 de diciembre como fecha límite para divulgar resultados finales. Aunque esta vez no se registraron agresiones físicas como las “lluvias de piedras” de jornadas anteriores, el CNE y actores partidarios reportaron gritos, confrontaciones y renuencia de representantes de Libre y del Partido Liberal a continuar en las Juntas Especiales de Verificación, con choques directos con miembros del Partido Nacional. A las 7:00 de la mañana de este domingo, un turno fue visto saliendo del CLE mientras ingresaba el siguiente, pero al cierre los resultados permanecían congelados.

Pelea por el método

Iroshka Elvir defendió en X que el cuaderno de votación permite verificar la correspondencia entre firmas y papeletas: si el cuaderno muestra 50 firmas, dijo, la maleta debe contener 50 votos; si aparecen 100, “es fraude hecho en la mesa” y el escrutinio debe corregirlo. También sostuvo que una maleta sin cuaderno debe enviarse a cero “sin distinguir” a quién favorece, porque lo contrario avalaría “votos inflados”, y citó el artículo 263 de la Ley Electoral.

Desde el Partido Nacional, el jefe de bancada Tomás Zambrano acusó a una supuesta alianza entre Nasralla y Libre de detener el proceso “de forma maliciosa” para impedir una declaratoria en tiempo y forma. La diputada nacionalista Merary Díaz pidió públicamente a Elvir, Nasralla y al presidente liberal Roberto Contreras frenar “hostilidad, intimidación y acciones orientadas a la desestabilización” atribuidas a representantes de Libre y del liberalismo contra delegados nacionalistas. Anunció también que presentará quejas ante Conadeh y Oacnudh. En la misma línea, la diputada María Antonieta Mejía sostuvo que el retraso busca retirar al fedatario del Partido Nacional, quien documenta incidencias e irregularidades, incluidas actas que quedan en cero.

En el Partido Liberal, Contreras llamó a sus escrutadores a reincorporarse. Elvir respondió con ironía: “No son los pollos ni los gallos... las gallinas son las que ponen los huevos”. Poco después, Contreras aseguró que ni él ni el partido nominaron al personal del escrutinio y responsabilizó a Elvir, Nasralla y su comisión de campaña por esas designaciones; Además, afirmó que si hubo “infiltración” de Libre, ese tema les compete a ellos.