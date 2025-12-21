Contreras llama a escrutadores liberales a reincorporarse de inmediato al conteo electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de los retrasos que enfrenta el escrutinio especial en el Centro Logístico Electoral (CLE), el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, hizo un llamado directo a los escrutadores de su partido para que se reincorporen de inmediato al conteo electoral. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Contreras solicitó de manera “atenta e inmediata”, y en atención a la petición del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el turno “A” de los representantes liberales se presente para continuar con la revisión de actas.

El dirigente liberal advirtió que, de no atender el llamado antes de las 11:00 de la mañana, el Partido Liberal tomará la decisión de sustituir a todos los escrutadores que no se presenten. "El Partido tomará la acción de sustituirlos a todos de inmediato", advirtió Contreras. Contreras subrayó que es responsabilidad del Partido acompañar el desarrollo del escrutinio especial para permitir que el CNE emita la declaratoria oficial en el tiempo establecido, y advirtió que la falta de compromiso podría afectar las bases democráticas del país.