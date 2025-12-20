¿De cuánto es la ventaja que mantiene Nasry Asfura ante Salvador Nasralla?

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial de las elecciones generales continúa y Nasry Asfura mantiene su ventaja ante Salvador Nasralla, a falta de 1,824 actas con inconsistencia pasadas las 5:00 p.m. de este 20 de diciembre. La página del Consejo Nacional Electoral (CNE) precisó que el candidato del Partido Nacional registra 1,368,284 votos, mientras el del Partido Liberal contabiliza 1,344,349 votos.

Esto representa una ventaja de 23,935 votos con un 99.87% de actas publicadas, mientras 1,824 son las actas con inconsistencia. Al mediodía de este día, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, detalló que "se han procesado más de novecientas actas del nivel electivo presidencial por parte de las casi cien juntas especiales integradas". En tanto, Tomás Zambrano, diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, hizo una denuncia sobre el escrutinio de este día. "Los representantes de la alianza entre Salvador Nasralla y el partido Libertad y Refundación (Libre) están deteniendo el proceso de forma maliciosa. ​Puntos clave: ​ Retardo malicioso: Solo se han procesado 91 actas en todo el día, lo cual es constitutivo de delito. ​Boicot electoral: Se intenta evitar que la declaratoria de elecciones se realice en tiempo y forma", fustigó.