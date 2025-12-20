Partido Liberal: “Es falso que nuestro candidato haya amenazado a consejeras del CNE”

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal (PL) rechazó las acusaciones que señalan a su candidato presidencial, Salvador Nasralla, de haber amenazado a consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).



A través de su cuenta de X, antes Twitter, el Partido Liberal afirmó que exigir transparencia, legalidad y rendición de cuentas constituye un derecho democrático y una obligación política, no una amenaza. "Exigir transparencia, legalidad y rendición de cuentas constituye un derecho democrático y una obligación política, no una amenaza. Confundir la fiscalización ciudadana con intimidación busca blindar decisiones cuestionables bajo pretextos indebidos", aseguró la institución.

Las declaraciones de los liberales surgen a raíz de algunos señalamientos emitidos por el Partido Nacional (PN), el pasado viernes 19 de diciembre, en contra de Nasralla. “Amenazar públicamente a consejeras del CNE por negarse a cometer actos fuera de la Ley, es inadmisible. Las maletas electorales no pueden abrirse sin causal legal debidamente acreditada", fueron parte de las acusaciones lanzadas por el PN.

Nosotros, rechazamos categóricamente los intentos de desviar la atención pública mediante descalificaciones políticas y lecturas interesadas del proceso electoral.



1. Es falso que nuestro candidato haya amenazado a consejeras del Consejo Nacional Electoral;... — Partido Liberal de Honduras (@Oficial_PLH) December 20, 2025

El Partido Liberal también se refirió al actual proceso del escrutinio especial. Reiteró que su posición ha sido clara en cuanto a que cualquier verificación debe realizarse conforme a la ley y a los principios de certeza, máxima publicidad y verificación del voto. "El escrutinio especial no es fraude ni presión política, sino un mecanismo expresamente contemplado en la Ley Electoral (arts. 279 y 280) cuando existen inconsistencias documentadas. Las 8,845 actas solicitadas presentan causales legales suficientes para su revisión; negarse a ello vulnera la transparencia y la legalidad del proceso", indicó.