Inicio de escrutinio especial se retrasa una vez más, ¿a qué hora iniciará?

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez más, el inicio del escrutinio especial pactado para las 7:00 de la mañana de este jueves 18 de diciembre volvió a atrasarse. Desde tempranas horas, los representantes de las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV), obedeciendo el llamado del Partido Nacional y Liberal se apostaron desde horas muy tempranas a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) donde está instalado el Centro Logístico Electoral (CLE). La noticia del atraso fue confirmada por el líder nacionalista Fernando Anduray, quien mencionó que por los cambios que hizo el Partido Liberal con varios de sus miembros que estaban acreditados originalmente, al igual que Libre, hubo un atraso en el inicio del escrutinio.

Según mencionó Anduray: "para que puedan ingresar tienen que enrolarse con el CNE, por lo que el ente electoral tiene que registrar sus huellas y su identificación facial para que puedan ingresar en el turno que le corresponda". Sobre la ausencia de los representantes del Partido Nacional, Anduray explicó que se les ordenó llegar hasta la 1:00 de la tarde para dar inicio al proceso de escrutinio. Asimismo, mencionó que no los representantes no están en las instalaciones del Infop para evitar cualquier "roce" o situación irregular con los representantes de los otros partidos políticos. "Esperamos que ya a la 1:00 de la tarde ya estén contando y que en el transcurso de la tarde, 2-3 de la tarde, estén saliendo ya los primeros resultados de las urnas con inconsistencias", mencionó.

