El Consejo Nacional Electoral busca opción legal para escrutinio especial de actas

El proceso debía arrancar días atrás, pero continúa bloqueado por simpatizantes de Libertad y Refundación ( Libre ) y del Partido Liberal, quienes han impedido el acceso y el trabajo en el Centro Logístico Electoral ( CLE ), profundizando la incertidumbre en una etapa clave del calendario electoral.

Tegucigalpa, Honduras.- La posibilidad de integrar a miembros de la sociedad civil y gremios con alto nivel de credibilidad comenzó a tomar fuerza, tanto en distintos sectores como dentro del propio Consejo Nacional Electoral ( CNE ), como una salida para destrabar el inicio del escrutinio especial, paralizado desde hace más de una semana.

Ante la persistencia del retraso, la consejera Cossette López, consejera del CNE , anunció a través de su cuenta oficial en X que los partidos políticos deberán sustituir a sus representantes para integrarse a las juntas correspondientes o, de lo contrario, el órgano electoral buscará otras formas de integración conforme a la ley.

“Es importante señalar que la única intervención directa de este órgano electoral en el procesamiento de resultados se limita al proceso de contingencia 2 y la verificación visual de las actas, las cuales se realizan en presencia de representantes de los partidos políticos”, informó.

La funcionaria señaló que “los partidos deben sustituir a sus miembros e integrarse o el CNE deberá integrarlas de otra manera, conforme a ley”.

¿Qué dice la ley?

El artículo 283 de la Ley Electoral vigente establece que el CNE podrá apoyarse en los partidos políticos durante el proceso de recuento. Sin embargo, a criterio de juristas y exautoridades electorales, la norma no obliga a que sean exclusivamente los partidos quienes integren las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

Esa interpretación abre la puerta a la participación de otros sectores, con el objetivo de evitar que el bloqueo siga retrasando el proceso.

“Allí es donde tienen que tomar la decisión los consejeros: si los partidos no quieren integrar, integramos personas de la sociedad civil”, señaló Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Aunque reconoció que el CNE está facultado para definir a quién integrar, Solórzano advirtió que una decisión de este tipo podría ser cuestionada por los partidos que mantienen el bloqueo, quienes podrían alegar abuso de autoridad y recurrir a tomas.

“Pueden decidir que la sociedad civil lo integre con el propósito de salir adelante”, afirmó.

Consultado sobre una eventual participación del gremio, Solórzano confirmó que el CAH cuenta con el número de juristas necesario en caso de ser convocados para integrar las juntas.

En la misma línea, Germán Lobo, exconsejero del CNE, explicó que ante la negativa de los partidos a integrar a sus representantes, el órgano electoral puede sustituirlos y buscar otros mecanismos, siempre con base en el artículo 283.

“Puede invitar a sectores de la sociedad civil, pueden ser iglesias, gremios, para que acompañen este trabajo que constitucionalmente tienen que realizar para efectos de dar la declaratoria a más tardar el 30 de diciembre”, aseguró.

Lobo añadió que el CNE ha sido prudente, al invitar reiteradamente a los partidos políticos a participar en el escrutinio especial, pero recordó que existe una obligación constitucional de emitir la declaratoria final.

“Si ellos se niegan, el consejo tiene una obligación constitucional de dar una declaratoria y, para solventar este impasse, pueden tomar a bien invitar a otros sectores a que integren esta junta”, sostuvo.

El artículo 21, numeral 3, inciso f, de la Ley Electoral establece como atribución del CNE nombrar a los miembros a propuesta de los partidos políticos o, en su defecto, designar reemplazos cuando estos no presenten candidatos.

Sobre este punto, Ruth Lafosse, abogada constitucionalista, explicó que el proceso puede continuar con quienes sí acudan a la convocatoria.

“La verificación y el conteo de estas actas específicas se realiza con los que estén presentes, si los convocados no se presentan pese a haber sido legalmente notificados”, aseveró.

La jurista subrayó que ningún actor político puede obstruir el siguiente paso del escrutinio general, ya que las etapas previas fueron públicas y verificables.