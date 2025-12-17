Directivos del CAH, afines a Libre, desautorizan a Gustavo Solórzano en asuntos del CNE

La resolución fue comunicada este miércoles 17 de diciembre a través de una carta enviada a la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en la que expresaron su oposición formal ante la solicitud presentada por Solórzano, para que profesionales del derecho participaran en el escrutinio especial.

Tegucigalpa, Honduras.- Directivos del Colegio de Abogados de Honduras ( CAH ), afines al partido Libertad y Refundación ( Libre ), manifestaron que desautorizan a su presidente, Gustavo Solórzano, para ejercer cualquier acto relacionado con el Consejo Nacional Electoral ( CNE ).

"La solicitud fue presentada de manera unilateral por el abogado Gustavo Solórzano, sin contar con autorización ni mandato alguno de parte de la junta directiva, circunstancia que vulnera el principio de colegialidad y la normativa que rige el funcionamiento institucional", dice parte de la carta.

El documento también denuncia que Solórzano ha realizado declaraciones públicas, que desde su punto de vista, han sido "carentes de objetividad, marcadamente parcializadas y con un tono confrontativo, dirigidas contra un determinado partido político y actores vinculados al proceso electoral (...) atribuyendo intenciones ilegítimas a autoridades y sectores específicos, adelantando juicios de valor sobre el proceso y cuestionando la legitimidad institucional del mismo".

La carta también señala que el listado de abogados presentado por Gustavo Solórzano incluye personas que han dejado en claro sus posturas político partidarias en los medios, "comprometiendo la neutralidad" que se espera en el proceso de escrutinio.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Lo que preocupa más a los directivos que se oponen a la solicitud de Solórzano, es que los abogados podrían participar en actividades de gran responsabilidad como "ministros de fe pública".

"Por lo anterior, en ejercicio de nuestras atribuciones como miembros mayoritarios de junta directiva, desautorizamos al abogado Gustavo Solórzano para presentar solicitudes, realizar gestiones, emitir declaraciones o asumir posiciones ante el CNE o ante cualquier otra instancia, en nombre del Colegio de Abogados de Honduras y del gremio, sin acuerdo previo y expreso de la junta directiva."

La carta dirigida a Hall concluye remarcando que condenan cualquier intento de instrumentalizar al Colegio de Abogados y dejando en claro el respeto hacia el Consejo Nacional Electoral.