Cada juguete donado despierta alegría y transforma la Navidad de los niños hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Un juguete nuevo puede hacer la diferencia y convertirse en el recuerdo de una Navidad mágica para cada niño en condición de calle de las diferentes colonias y vías públicas de la capital hondureña.

El sueño de cada pequeño es tener en sus manos un juguete que despierte sonrisas y alegría, transportándolo a un mundo mágico en esta época de Navidad y Año Nuevo.

Es por eso que la campaña Regale un Juguete en Navidad llena de sorpresas cada año a los niños más necesitados, cuando el trineo de Santa Claus comparte un juguete nuevo a través de esta iniciativa impulsada por EL HERALDO.

Desde hace 22 la campaña ha sino marcado momentos inolvidables y solidaridad en la vida de los pequeños, gracias a las empresas públicas, privadas y personas de gran corazon.

A lo largo de los años las historias se han tejiendo con sonrisas y recuerdos grandes. Pequeños como Carlos Cruz y su hermana Anyi aparecieron ante la cámara abrazando un juguete como uno de los sueños alcanzados en su niñez.