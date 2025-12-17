Cada juguete donado despierta alegría y transforma la Navidad de los niños hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Un juguete nuevo puede hacer la diferencia y convertirse en el recuerdo de una Navidad mágica para cada niño en condición de calle de las diferentes colonias y vías públicas de la capital hondureña.
El sueño de cada pequeño es tener en sus manos un juguete que despierte sonrisas y alegría, transportándolo a un mundo mágico en esta época de Navidad y Año Nuevo.
Es por eso que la campaña Regale un Juguete en Navidad llena de sorpresas cada año a los niños más necesitados, cuando el trineo de Santa Claus comparte un juguete nuevo a través de esta iniciativa impulsada por EL HERALDO.
Desde hace 22 la campaña ha sino marcado momentos inolvidables y solidaridad en la vida de los pequeños, gracias a las empresas públicas, privadas y personas de gran corazon.
A lo largo de los años las historias se han tejiendo con sonrisas y recuerdos grandes. Pequeños como Carlos Cruz y su hermana Anyi aparecieron ante la cámara abrazando un juguete como uno de los sueños alcanzados en su niñez.
Otros nombres como Yoselin Velásquez, Kensy, Jefferson y Héctor Hernández fueron rostros que recordaron que una Navidad puede llenarse de sorpresas y esperanza al recibir en sus pequeñas manos un juguete nuevo que los hizo sonreír.
En colonias y barrios del Distrito Central, niñas como Breny Banegas y Génesis Mejía recibieron su primer juguete nuevo, que las llenó de ilusión y sueños. El trineo de Santa Claus también hizo historia en pequeñas como Ónice López, Suami Godoy y Brittany, llenando de emociones sus corazones a través de una muñeca, un carrito o una pelota, que se convirtieron en recuerdos imborrables de la infancia.
Cada niño mencionado levantó su juguete con orgullo, dejando claro que la magia no se pierde mientras existan manos solidarias. Cada nombre escrito en estas páginas es un testimonio de cómo se puede transformar un día común en una Navidad inolvidable.
EL HERALDO vuelve a extender la invitación a la solidaridad para que personas y empresas se sumen a donar un juguete nuevo, para que la esperanza y los sueños sigan rodando a través de la campaña Regale un Juguete en Navidad.
Nuestro llamado es simple pero poderoso: done un juguete, regale felicidad. No importa si es grande o pequeño.
Cada juguete será recibido con amor y entregado con cuidado en las manos de niños que merecen sentir la magia de estas fechas de fin de año.
Si usted es empresario, considere organizar una colecta entre sus colaboradores. Si es padre de familia, invite a sus hijos a compartir. Enseñarles el valor de compartir también es un regalo.
Además, invitamos a los colegios, universidades y grupos comunitarios a sumarse a esta noble causa. Para hacer sus donaciones, se puede comunicar al teléfono 9940-0221.
Asimismo, puede apersonarse a las oficinas de EL HERALDO, ubicadas en la colonia Loarque, salida al sur, frente a Ferromax. Cada obsequio será clasificado, resguardado y preparado para ser entregado en las manos de los pequeños.