Triangular A: Olimpia se escapa rumbo a la final y Motagua queda eliminado

Tegucigalpa, Honduras.- La Triangular A del torneo Apertura 2025-2026 comienza a definirse y el Olimpia tomó ventaja clara tras disputarse la tercera fecha.

El triunfo merengue en una nueva edición del clásico capitalino ante Motagua le permitió sumar tres puntos clave y lo colocó como líder sólido del grupo y a un paso de asegurar su boleto a la gran final.

El partido tuvo protagonistas jóvenes y decisivos. Dereck Moncada, de apenas 17 años, volvió a ser figura al marcar de cabeza un gol clave, ratificando su crecimiento en los clásicos.

Más tarde, Maynor Arzú, ingresando desde el banquillo, sentenció el resultado al minuto 73 tras una acción desafortunada para el arquero Luis Ortiz, que terminó en autogol.

La victoria frente al Ciclón Azul fue determinante también por el impacto directo en su rival, ya que Motagua quedó matemáticamente eliminado al no tener opciones de alcanzar a los Leones, incluso en caso de igualdad de puntos, por el criterio de desempate.

Este resultado fue seguido de cerca por el Real España, tercer integrante del denominado “grupo de la muerte”. La Máquina se mantiene con tres puntos en dos partidos y aún conserva opciones, aunque ya no depende únicamente de sí misma.

En la próxima jornada habrá otra edición del clásico capitalino, con un contexto distinto: Motagua jugará solo por el honor, mientras Olimpia buscará una victoria que lo clasifique directamente a la final y deje sin margen a los aurinegros.