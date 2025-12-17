Oficial: El millonario premio que dejó de percibir Honduras por no clasificar al Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los premios que dará a cada selección que participe en el Mundial 2026, por consiguiente, el millonario premio que dejó de percibir Honduras por no asistir a la justa en Canadá, Estados Unidos y México. ¿De cuánto es?
El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que distribuirá 727 millones de dólares entre todas las selecciones participantes, un 50% más que para Qatar 2022, y el campeón ganará 50 millones.
La FIFA anunció las decisiones del Consejo en la reunión celebrada antes de la final de la Copa Intercontinental en Doha, entre ellas la distribución financiera del Mundial del año que viene con esa cifra total.
La mayor parte, 655 millones de dólares, se pagará como premio entre los 48 equipos, de forma que el campeón obtendrá 50 millones, el subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.
Los clasificados del quinto al octavo percibirán 19 millones; los del noveno al decimosexto 15 millones; los que acaben entre el 17 y el 32, 11 millones; los que concluyan entre el 33 y el 48, 9 millones.
Cada equipo calificado recibirá un millón y medio para cubrir los costos de preparación, lo que garantiza a todas las participantes al menos 10,5 millones. Esa es la cantidad de dinero que dejó de percibir Honduras: 10.5 millones de dólares que vienen siendo en moneda nacional casi 276 millones de lempiras.
Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones, había manifestado que el monto no solo involucraba lo que otorgaba la FIFA. “A nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba”, sostuvo.
Del premio de la FIFA un 40% era solo de los jugadores repartidos entre todo el grupo. De hecho, en Panamá se negoció que el 40% sea para los jugadores. En sí sería el 40% de 9 millones de dólares ya que $1.5 es para gastos de preparación.
Para el Mundial de Brasil 2014, el último de Honduras, se recibieron poco más de 7.6 millones de dólares por parte de la FIFA solo por la participación.
Honduras necesitaba sumar apenas 4 puntos en la jornada FIFA de noviembre para clasificar al Mundial, pero apenas sumó un punto producto del empate 0-0 vs Costa Rica en San José. El duelo clave fue en Nicaragua donde se cayó 2-0 y prácticamente se dijo adiós a las posibilidades.