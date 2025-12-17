Fichajes: Nuevo DT en Olimpia, futuro de legionarios y un exMotagua regresa a Honduras

Estos son los últimos rumores y fichajes que han surgido en el fútbol de Honduras. Olimpia y legionarios son lo más destacado de la semana.
El defensor brasileño Antônio Polidoro Júnior no seguirá en las filas del Génesis PN de cara a la próxima campaña.
Ante la falta de minutos con el equipo, el portero Esaú Flores está tratando de rescindir contrato con el Génesis PN y estaría volviendo al Victoria de La Ceiba.
El jugador colombiano Kevin Salazar no continuará en las filas del Génesis PN.
El Real España estaría interesado en poder concretar el fichaje del atacante panameño Yoameth Murillo.
El joven portero Onan Rodríguez será agente libre al finalizar el torneo, ya hubo primeras pláticas y, lo ofrecido por parte del Real España no sedujo al oriundo de Cieneguita. Por ahora en la máquina esperan llegar a un acuerdo para renovarle.
El joven futbolista Anfronit Tatum podría dejar al Real España ya que el Génesis PN está sumamente interesado en poder ficharle para la próxima campaña.
El Nashville SC de la MLS se arrepiente y recontrata a Bryan Acosta para la temporada 2026 con opción a un año más. Lo habían dado de baja hace unos días atrás y ahora lo anunciaron como su fichaje.
OFICIAL: El mediocampista hondureño José Alejandro Reyes no sigue en el Sporting de Costa Rica.
Tras ser dado de baja por el Sporting de Costa Rica, el nombre de José Alejandro Reyes suena en el Comunicaciones del fútbol de Guatemala.
Según Deportes TVC, el Génesis PN estaría interesado en intentar el fichaje del experimentado defensor hondureño Henry Figueroa. Al zaguero se le termina su contrato con Marathón tras el final del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional.
El centrocampista hondureño Joshua Canales está cerca de convertirse en nuevo jugador del Pérez Zeledón de Costa Rica. Es importante recordar que el volante ofensivo tiene doble nacionalidad, hondureña-tica, ya jugó un Mundial Sub-20 con la H y fue convocado a un microciclo en 2021 por Fabián Coito con la Bicolor.
El Sporting FC de Costa Rica está interesado en el mediocampista hondureño Alexander Agustín López. Al volante se le termina su contrato al final de la presente campaña.
El representante de Agustín Auzmendi prácticamente le cerró las puertas a un posible regreso del argentino al Motagua: "No hay ningún contacto por Agustín de ningún club de Centroamérica, es muy difícil que pueda retornar en este mercado a algún equipo de allí", le señaló al periodista tico Kevin Jiménez.
El nombre de Diego Vázquez ha sido vinculado en los Potros del Olancho FC para la próxima campaña. Por ahora el argentino informó de que seguirá en el Marquense de GFuatemala.
Trascendió que el entrenador argentino Andrés José Carevic podría interesar en Olimpia de cara a la próxima campaña ya que estaría saliendo del Cartaginés. Sin embargo, por ahora solo es un rumor.