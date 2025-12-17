Roger Stone apoya petición de revocar visa de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir

Washington, Estados Unidos.- Roger Stone, exasesor político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó la candidata al Congreso por el partido Republicano, Tina Forte, de revocar las visas al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa Iroshka Elvir.
La republicana le pidió al Departamento de Estado que revise las visas de la pareja liberal por estar coordinando junto al expresidente Manuel Zelaya la anulación de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.
"El perdedor Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir están coordinando directamente con el régimen narco comunista de Libre para anular la elección hondureña del ganador legítimo Nasry "Tito" Asfura. Tanto el Sr. Nasralla como su esposa deberían tener sus visas revocadas por el Departamento de Estado", escribió en su cuenta de X.
La reacción de Forte surgió tras el mensaje enviado por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental instara al Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar de inmediato el escrutinio especial para dar a conocer los resultados oficiales.
"Cualquier llamado a perturbar el orden público o el trabajo del CNE será recibido con consecuencias", indicó.
Stone, que ha atacado constantemente a Nasralla, compartió el mensaje de Forte en su cuenta de X, dejando claro que apoya la moción para quitar las visas.
Desde hace unos días se ha mencionado que Iroshka Elvir ha negociado con el partido Libertad y Refundación (Libre) tras su constante convocatorio a protestas para exigir el voto por voto, así como lo pide el partido de gobierno.
Estas acciones llevaron a las autoridades del Partido Liberal a desautorizarla a convocar a los simpatizantes a manifestaciones y hablar en nombre de la entidad política.