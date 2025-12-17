Roger Stone apoya petición de revocar visa de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir

Washington, Estados Unidos.- Roger Stone, exasesor político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó la candidata al Congreso por el partido Republicano, Tina Forte, de revocar las visas al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa Iroshka Elvir.

La republicana le pidió al Departamento de Estado que revise las visas de la pareja liberal por estar coordinando junto al expresidente Manuel Zelaya la anulación de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

"El perdedor Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir están coordinando directamente con el régimen narco comunista de Libre para anular la elección hondureña del ganador legítimo Nasry "Tito" Asfura. Tanto el Sr. Nasralla como su esposa deberían tener sus visas revocadas por el Departamento de Estado", escribió en su cuenta de X.