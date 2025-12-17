  1. Inicio
Periodista y pelirroja cautivaron: Las lindas chicas que llegaron al clásico Olimpia vs Motagua

El partido entre los Albos y el Ciclón Azul arranca a partir de las 7:30 PM en el estadio Nacional Chelato Uclés

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 19:01
1 de 13

Olimpia y Motagua se enfrentan este miércoles por la jornada 3 de las triangulares del torneo Apertura 2025. Ellas son las bellas chicas que engalanan la previa del encuentro.

Fotos: Alex Pérez y David Romero.
2 de 13

Olimpia enfrenta esta noche al Motagua y las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de juegos.

3 de 13

Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, no falla a los estadio y siempre llega a apoyar a su amado Ciclón Azul.

4 de 13

Esta hermosa dama llegó bien identificada con una camiseta clásica del Olimpia y se ubicó en el sector del silla del estadio Nacional Chelato Uclés.

5 de 13

¿Estará soltera? Ella es una belleza y así fue captada por el lente de EL HERALDO.
6 de 13

Estas hermosuras llegaron en familia para presenciar el clásico nacional por la tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025.

7 de 13

Esta hermosa pelirroja fue sorprendida, sin duda alguna espera que Olimpia saque el triunfo para ponerse de primer lugar en el Grupo A.

8 de 13

La bella pelirroja posó con su guapa amiga para las cámaras de EL HERALDO, presentes en el coloso capitalino.

9 de 13

Esta linda chica cautivó con su hermosa sonrisa y llegó con la camiseta del Olimpia para el juego de esta noche.

10 de 13

Otras de las hermosuras que se ubicaron en el sector de silla.

11 de 13

La linda periodista Osiris Bardales no falla en su labor y desde temprano llegó a darle cobertura al clásico hondureño.

12 de 13

El partido entre los Albos y el Ciclón Azul arranca a partir de las 7:30 PM.

13 de 13

Las chicas se alistan para presenciar el partidazo que se viene esta noche en Tegucigalpa.

