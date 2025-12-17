Las exportaciones de café crecieron un 183% equivalente a 238,933 sacos

Tegucigalpa, Honduras.- En 76 días de la cosecha 2025-2026 las exportaciones de café siguen registrando cifras históricas que generan un impacto positivo para la economía nacional.

Los envíos de aromático sumaron 369,774 sacos de 46 kilogramos al 16 de diciembre anterior, reflejando un crecimiento del 183% equivalente a 238,933 sacos, constató EL HERALDO en el boletín de comercialización elaborado por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Para el mismo período del pasado ciclo se exportaron 130,841 sacos del grano producido en el territorio hondureño a un precio promedio de 239.77 dólares y que alcanzó a un poco más de la mitad del tercer mes de la temporada cafetalera los 369.85 dólares, es decir $130.08 adicionales, un 54%.

La generación de divisas también ha tenido un considerable aumento interanual del 336% ($105.39 millones) y contabilizaron los 136.76 millones de dólares, superando los $31.37 millones de igual período de 2024-2025.

En el caso de los contratos de venta el alza registrada ha sido del 26% que implican 969,614 sacos de 46 kilogramos del commodity.

De los 6.5 millones de sacos de la meta exportable para este año cafetero se reportó hasta el martes pasado un avance del 5.7%.

Los tres principales destinos del café catracho a la referida fecha son los Estados Unidos de América con 156,316.78 sacos (42.3%), seguido por Bélgica, donde se adquirieron 45,877.08 sacos y 42,661.50 sacos vendidos a Alemania.

Entre los diez compradores se destaca República Dominicana que obtuvo el 3.7% del total exportado específicamente 13,584.78 sacos de 46 kilogramos.