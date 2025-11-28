¿Cómo avanza Honduras en el cumplimiento del reglamento EUDR del café?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la segunda prórroga en la vigencia del reglamento sobre deforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés), Honduras sigue avanzando para su cumplimiento en la certificación de fincas.

En ese sentido, el subsecretario de Caficultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Carlos Murillo, informó a EL HERALDO que "Honduras ha seguido avanzando en la certificación de sus unidades productivas, tenemos un mapa de uso de suelos cafetaleros también tenemos de cultivos de café así como plataformas que nos ayudan a identificar las áreas de mayor producción; sumado a eso mecanismos de certificación y verificación de la legalidad establecida en cada una de las unidades productoras de café".

"Honduras se ha venido preparando con su institucionalidad pública y privada para poder ser competitiva hacia los mercados internacionales, que son 57 países que de forma directa estamos comercializando café", indicó.

Previo al aplazamiento de esta normativa para impedir que las empresas coloquen en el mercado de la UE productos relacionados con la deforestación y la degradación forestal o los exporten desde esta comunidad político-social, el funcionario confirmó que solo el 58% de las unidades productivas se encontraban listas para cumplir con la diligencia debida consistente en medidas de evaluación del riesgo, medidas de reducción, incluyendo la recopilación de la información, datos y documentos.

Mientras que con más de un sello de certificación contaban 220,000 manzanas de café y 42,500 productores certificados a septiembre de 2024, mencionó.

Al cierre de la cosecha cafetalera 2024-2025, el 53% de los 6.1 millones de sacos de 46 kilogramos del aromático hondureño enviado fue con destino a Europa, consolidándose como el principal mercado.

El Parlamento Europeo aprobó en noviembre del año pasado la postergación por un año de la nueva ley, es decir hasta el 30 de diciembre de 2025.

El 23 de septiembre de este año la Comisión Europea realizó una petición para volver a prorrogar al 30 de diciembre de 2026 el reglamento EUDR, siendo admitida por el Parlamento Europeo el 26 de noviembre pasado.