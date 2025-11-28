UE aprueba segunda prórroga para la entrada en vigencia del reglamento cero deforestación

Tegucigalpa, Honduras.—El Parlamento Europeo aprobó una segunda prórroga para la entrada en vigor del Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), normativa que prohibirá el ingreso al continente de productos provenientes de áreas deforestadas. El reglamento ya había sido aplazado en noviembre de 2024 por un año. Su adopción estaba prevista para el 1 de enero de 2026; sin embargo, con la nueva extensión, la aplicación obligatoria comenzará el 1 de enero de 2027. El anuncio trae alivio al sector cafetalero hondureño, que aún no está completamente preparado para cumplir con los requisitos del EUDR, pese a que la normativa fue presentada hace dos años.

"Estamos contentos porque tenemos un año más para dar fiel cumplimiento a la normativa e ingresar el 100 % del café exportado a la Unión Europea bajo el estándar de cero deforestación", señaló Basilio Fuschich, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (ADECAFEH). Desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), las autoridades destacaron que la ampliación garantiza estabilidad y continuidad en el comercio con Europa, principal destino del café hondureño. El viceministro de Caficultura, Carlos Murillo, detalló que más del 50 % de la producción nacional —entre 3 y 3.2 millones de quintales— se exporta a países miembros del bloque europeo. "Esta decisión representa un alivio directo para miles de familias productoras", afirmó. Murillo explicó que la prórroga responde a una petición presentada por Honduras durante la última Asamblea de la Organización Internacional del Café (OIC), en la que los países productores solicitaron un aplazamiento y una implementación más flexible del reglamento.