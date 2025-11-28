  1. Inicio
A contrarreloj, hondureños abarrotan el RNP para reclamar su DNI a horas de las elecciones

Abarrotado y con filas interminables, así se encuentra este viernes el Registro Nacional de las Personas, donde hondureños acuden a solicitar su DNI en Tegucigalpa

  • 28 de noviembre de 2025 a las 14:28
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, aún hay centenares de personas que no cuentan con uno de los principales requisito para ejercer el sufragio: el Documento Nacional de Identificación.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Este viernes se han formado largas filas para reclamar el DNI, ya que Honduras celebrará elecciones generales el próximo 30 de noviembre y quienes no posean este documento no podrán votar. Así se encuentra el RNP en Tegucigalpa.

Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
El Registro Nacional de las Personas (RNP), a pocas horas de los comicios, habilitó un horario especial para continuar con la entrega del DNI, pero este viernes no será el único día de atención.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Los hondureños que no logren reclamar su documento este viernes no perderán la posibilidad de votar, ya que el Registro estará atendiendo el sábado 29 de noviembre desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Las filas se extienden desde las afueras del edificio hasta las ventanillas donde se realiza la entrega del DNI.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Desde jóvenes, madres con sus hijos, personas de la tercera edad y hombres han acudido en busca de su documento de identificación.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Así luce el Registro Nacional de las Personas en su interior: abarrotado. Muchas personas madrugaron para poder obtener su DNI.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Durante la jornada, las autoridades del RNP informaron que cuentan con personal capacitado para orientar a los ciudadanos y agilizar la entrega del DNI ante la alta demanda.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Muchas personas están solicitando la reposición de su DNI para poder ejercer el sufragio este 30 de noviembre.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
El RNP estima que entre este viernes y sábado se entregarán unas 7,000 cédulas solo en la capital. Cabe destacar que en San Pedro Sula también se reportan filas interminables.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
