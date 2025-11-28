A contrarreloj, hondureños abarrotan el RNP para reclamar su DNI a horas de las elecciones

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, aún hay centenares de personas que no cuentan con uno de los principales requisito para ejercer el sufragio: el Documento Nacional de Identificación.
Este viernes se han formado largas filas para reclamar el DNI, ya que Honduras celebrará elecciones generales el próximo 30 de noviembre y quienes no posean este documento no podrán votar. Así se encuentra el RNP en Tegucigalpa.
El Registro Nacional de las Personas (RNP), a pocas horas de los comicios, habilitó un horario especial para continuar con la entrega del DNI, pero este viernes no será el único día de atención.
Los hondureños que no logren reclamar su documento este viernes no perderán la posibilidad de votar, ya que el Registro estará atendiendo el sábado 29 de noviembre desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Las filas se extienden desde las afueras del edificio hasta las ventanillas donde se realiza la entrega del DNI.
Desde jóvenes, madres con sus hijos, personas de la tercera edad y hombres han acudido en busca de su documento de identificación.
Así luce el Registro Nacional de las Personas en su interior: abarrotado. Muchas personas madrugaron para poder obtener su DNI.
Durante la jornada, las autoridades del RNP informaron que cuentan con personal capacitado para orientar a los ciudadanos y agilizar la entrega del DNI ante la alta demanda.
Muchas personas están solicitando la reposición de su DNI para poder ejercer el sufragio este 30 de noviembre.
El RNP estima que entre este viernes y sábado se entregarán unas 7,000 cédulas solo en la capital. Cabe destacar que en San Pedro Sula también se reportan filas interminables.